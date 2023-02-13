台泥ESG邁大步 首獲2023 S&P Global DJSI永續年鑑雙徽章

台泥 (1101-TW) 國際評比持續向上提升，S&P Global_道瓊永續指數 DJSI INDEX 2023 永續年鑑 (S&P Global Sustainability Yearbook 2023) 被評定為建築建材業 Top 10% 和 Industry Mover 最大進步獎，首次取得雙徽章。

其中，Industry Mover 屬評審團特別獎，除連續兩年成績須達產業 Top 15%，且較前一年分數須提升 5% 始符合資格，每一個行業別只有一間企業獲此徽章，用以特別表揚企業的積極與行動。

台泥表示，目前集團在世界三大 ESG 機構，S&P Global_道瓊永續指數 DJSI INDEX、Sustainlytics ESG 和摩根史坦利 MSCI 的評比表現中，MSCI 最新評級調升為 A，罕見連續四年提升等級，在晨星集團 Sustainlytics ESG Industry Top-Rated，也連續四年獲 ESG 最佳表現、頂級企業榮譽。

今年 DJSI 評比，台泥以 82 分位居世界建築材料業第五名，在「政策影響 Policy Influence」、「環境面資訊揭露 Environmental Reporting」、「水相關風險 Water Related Risks」、「社會面資訊揭露 Social Reporting」、「客戶關係管理 Customer Relationship Management」獲得滿分。

「供應鏈管理 Supply Chain Management」、「勞工指標 Labor Practice Indicators」，兩項指標獲建築材料業最高分。「永續營建 Sustainable Construction」以減碳標籤產品、AI 減碳管理平台、UHPC 高強度混凝土開發與綠建築建材應用比例，分數提升達 30%。

台泥強調，積極投入低碳水泥、資源循環與綠色能源三大核心事業，將致力開發低碳建材產品，整合綠能、儲能新能源服務，成為未來邁向淨零城市最佳助力。