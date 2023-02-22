〈采鈺法說〉Q1營收再減逾1成 看好下半年需求復甦

光學層晶圓代工廠采鈺 (6789-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長關欣表示，首季受傳統淡季、工作天數減少影響，稼動率持續降溫，營收估較上季下滑，會是近期產業波動的低點，看好隨著庫存去化告段落及中國解封後，下半年需求將復甦，法人估，采鈺首季營收季減將逾 1 成，毛利率、營益率也會雙雙下滑。

關欣指出，現階段下游客戶因市況不明朗，對供應鏈持續進行庫存調整，加上傳統淡季、工作天數，預期產能利用率持續降低，但產業經歷多個季度調整，景氣有望在上半年落底，下半年供需逐步回穩，營收可望逐季成長。

細分兩大產品線，關欣坦言，微型光學元件因使用在高階手機的環境光感測器、3D 感測器等，整體業務保持穩定，隨客戶需求稍有變動，但影像感測器因主要應用在手機等行動裝置應用，在全球景氣波動及中國市場仍需時間回復，預期銷售將放緩，車用、安防影像感測器相對穩定。

關欣看好車用發展，采鈺去年車用營收年增幅超過 5 成，已連兩年成長，預期今年車用感測業務將維持穩定成長，尤其現階段不論燃油車或電動車，智慧化與電子化已是不變趨勢，加上電動車因技術升級、續航力改善、降價與補助等因素，不斷推出新款，進一步提升銷量，也驅動車用感測器用量成長。

采鈺在車用領域深耕已久，積極與客戶合作開發車用影像感測器市場，預期今年在車用業務市占率將穩定提升，也持續精進車用相關影像與非影像光學感測的技術研發，如畫素提升、HDR 效能、低照度與低光環境、抗反射結構的整合，因應未來自動輔助駕駛、駕駛艙感測以及中長期光達的發展。