愛奇藝服軟了！黃金VIP老用戶恢復使用影音清晰度1080P服務

中國影音串流平台愛奇藝周一（20 日）發布 VIP 會員功能調整說明，表示經過認真考慮後，在影音清晰度、登錄裝置規則方面做出調整，其中黃金 VIP 老用戶可恢復使用清晰度 1080P 的服務，但新用戶只有 480P。

《21Tech》報導，愛奇藝表示，今年 2 月 20 日仍處於訂閱狀態的黃金 VIP 會員，可恢復 720P 和 1080P 影音清晰度的服務：單月卡 / 季卡 / 年卡的會員，可使用至本次訂單結束；連續包月 / 包季 / 包年的會員，如後續不斷訂，可持續使用。

換句話說，用戶需滿足 2 月 20 號當日及之前訂購黃金 VIP、連續續費等條件。若用戶出現短暫不續費，之後若再續訂，也只能使用 480P 清晰度服務。

登錄裝置規則方面，愛奇藝說，為方便用戶跨終端使用，從 2 月 20 日起，黃金、白金、星鑽 VIP 會員可在五台裝置上登錄，不再限制裝置種類，也不再限制同一時間播放裝置種類，即：

黃金 VIP 會員（手機 / 電腦 / 平板電腦）任意兩台

白金 VIP 會員（手機 / 電腦 / 平板電腦 / 電視等）任意兩台

星鑽 VIP 會員（手機 / 電腦 / 平板電腦 / 電視 / VR 等）任意三台

此前愛奇藝因為「限制投屏」一事，引起諸多網友不滿，被推上風口浪尖，甚至被上海市消保委點名批評。

據《現代快報》報導，1 月 31 日，廣東一名用戶因此將愛奇藝告上法庭，北京市互聯網法院已於近日立案。

該用戶是愛奇藝七年「老粉」，從 2017 年就成為愛奇藝會員。原本他可以任意選擇清晰度，但他在 1 月 11 日發現愛奇藝將黃金 VIP 會員的清晰度限制在 480P，如用戶需更高清晰度，必須升級至更高級別會員。

他認為愛奇藝單方變更合約條款，已經構成違約。該用戶表示，不要求民事賠償，只要求愛奇藝在會員期限內，不得以任何方式限制清晰度。

近年長影音平台「花式收費」、限制用戶登錄等新聞層出不窮。今年 1 月，優酷就曾因限制用戶多裝置登錄登上熱搜。依據優酷的規則，同一個賬號只能在三台裝置上使用，且同時只能登錄兩台裝置，手機端只允許登錄一台裝置。對於上述規定，優酷給出的公開回應是為保護用戶賬號安全、打擊黑灰產。

與此同時，影音平台的會員費不斷漲價。具體看來：去年 12 月愛奇藝調漲會員價格。黃金 VIP 會員連續包月、連續包季、連續包年分別為人民幣（下同）25 元、68 元、238 元，黃金 VIP 會員年卡為 258 元；星鑽 VIP 會員連續包月、連續包年分別為 45 元、428 元，星鑽 VIP 會員年卡為 448 元。和此前價格相比，黃金 VIP 連續包月、包季、包年價格分別上漲 3 元、5 元及 20 元；

去年 6 月，優酷也漲價，為五年來首次漲價，調整優酷 VIP 和酷喵 VIP 會員價格，月卡調至 30 元、季卡 78 元、年卡 258 元。騰訊視頻也在 2021 年和 2022 年兩度調整價格，VIP 連續包月價格由 20 元調整為 25 元，VIP 連續包季從 58 元漲到 68 元，VIP 連續包年從 218 元漲到 238 元。

雖然會員費漲價，但不少消費者反映，會員權益卻在打折。比如，有用戶抱怨，雖然影音網站大肆宣傳「無廣告」、「會員跳廣告」等噱頭，但用戶只能免去或跳過正片播放前的廣告，不能真正免除廣告困擾。而消費者成為會員，也不意味著能隨意追劇，會員被要求額外付費，才能看到特定影視作品。