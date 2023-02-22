向觀光客招手 交通部擬推來台自由行送5000元消費金

立法院三讀通過疫後特別條例，行政院規劃將 3800 億元特別預算用於普發現金及加速擴大吸引國際觀光客等項目，交通部長王國材今 (22) 日進一步說明，旅客來台自由行有機會獲得 5000 元消費金，旅行社送客來台每團將補助 1 至 2 萬元。

隨著疫情趨緩，國境解封帶動旅遊市場回溫，為爭取國際觀光客來台，並達成今年來台旅客 600 萬人次目標，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算。

王國材指出，交通部今年擬定三大策略，加速觀光產業復甦，分別為促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能。

王國材說明，來台自由行有機會獲得 5000 元消費金，至於旅行社送客來台，每團可獲獎助 1 至 2 萬元。另外，為穩定旅宿服務量能，若僱主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予僱主每人每月 5000 元獎助金。

立法院會昨天三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，作為中央可動支超徵稅收 3800 億元的法源依據，自公布日施行至 2025 年 12 月 31 日止，經費除了用來挹注健保、台電外，也將加速擴大吸引國際觀光客、普發現金及擴大公共運輸補貼等，共計十類項目。

台灣自 2 月 20 日起已開放港澳旅客自由行來台觀光，觀光局長張錫聰日前表示，會鼓勵航空公司、旅行社多加善用境外包機獎助，增加來台機位，並配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，如高鐵買一送一及機捷券，方便自由行連網分享的 WIFI 券、享譽盛名的台灣水果鮮果券，以團客散客並進方式增加吸客動能，，盼儘速恢復疫情前水準。