〈蛋價上漲〉農委會重申尊重市場機制 全力穩定供蛋

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘關切蛋價上漲議題，對此，農委會今 (21) 日重申尊重雞蛋市場機制，會持續加強調度、穩定供蛋，以滿足消費者需求，同時全力協助農民加強養禽場轉型升級，提升生物安全及抗逆境能力。

國內蛋價追平歷史高點，農委會指出，過去飼料成本歷經兩波上漲，一是 COVID-19 疫情導致的船運成本提高，另一是俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲，所以蛋雞的飼料成本每公斤由 11.2 元上漲到 17.3 元，漲幅約 54.5%，這也是讓國內產地蛋價從每台斤 23.5 元上漲到 42.5 元的原因。

農委會表示，禽流感來勢洶洶，全球都面臨嚴峻挑戰，這次禽流感新病毒株 H5N1 是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，美國已經撲殺 5700 萬隻、日本撲殺 1478 萬隻雞，法國也撲殺了 2000 多萬隻，台灣約撲殺 74 萬隻。

台灣方面，農委會指出，雖然在地方政府和各單位防疫同仁的共同努力下，把禽流感防控做到最好，但各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少，為滿足民眾需求，農委會持續努力加強調度以滿足消費者需求，更重要的是，禽舍改建轉型刻不容緩，農委會將盡快提出獎勵措施。

面對國內蛋價不斷上漲，農委會主委陳吉仲日前表示，行政院已同意從 3 月 1 日起，將玉米營業稅減免延長 1 季，預計飼料成本每公斤可再降 1 元，同時也會做好禽流感防疫，並與超市合作推出平價專區，盼藉此穩定國內雞蛋供應。