大摩空頭分析師：今年上半年美股恐下跌26%

摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，美國股市正出現警訊，標普 500 指數上半年可能下跌 26%。

威爾森在報告中表示，雖然最近數據表明美國經濟可能避免衰退，但該行也排除聯準會 (Fed) 政策轉向的可能性，這對美股來說並不是好兆頭，因為今年以來的大幅上漲，已使美股達到 2007 年以來最昂貴水準，促使投資人攀高，美股已經進入「死亡區」。

目前美股本益比為 18.6 倍，而風險溢價僅有 155 個基點。Wilson 日前就表示，在 2009 年開始的整個流動性驅動的長期牛市中，現在正處於氧氣最稀薄時期。

威爾森指出，如今股票的風險回報「非常差」，尤其是在 Fed 距離結束貨幣緊縮政策仍遠，利率仍然走高的情況下。

威爾遜對於美股的看法較為悲觀，他認為標普 500 指數可能會在 2023 年上半年跌至 3,000 點的低點，較目前仍有 26% 的下跌空間。

全球股市在今年上漲，主要受益於 Fed 政策轉向的希望、中國重新開放和歐洲能源危機緩解。然而，通膨可能存在僵固性的跡象顯現，令市場承壓。此外， Fed 官員的鷹派評論也引發人們對美國利率可能高於預期的擔憂。

以 Mislav Matejka 為首的摩根大通策略師日前也表示，看多投資人恐怕很快就會因美股反彈結束而感到失望。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。

Matejka 也說，央行通常只會在總體經濟環境較市場預期更糟糕情形下，才會調整貨幣政策，因此第一季很可能就是今年股市最高點。