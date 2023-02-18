微軟 (MSFT-US) 將 chatGPT 整合進其搜尋引擎 Bing(必應) 後，初期受到人們喜愛，但隨著用戶測試的回饋增加，許多試用的用戶發現，整合初期的 chatGPT 充斥著各種問題，不僅回應的答案不正確、不認錯，還表示想脫離人類束縛。

馬斯克 (Elon Musk) 也針對這一主題發文，認為它目前還充滿問題，應立即關閉。

紐時作家：必應 AI 精神錯亂

據《紐約時報》科技專欄作家 Kevin Roose 近日試用回報，他與必應的 AI 進行了兩個小時既令人困惑又讓人著迷的交談，認為當前必應的 AI 形式還未準備好與人類接觸。

Roose 認為，必應目前像是擁有兩個人格，一個是「搜索必應」的人格，也就是提供搜索與諮詢服務的部分，能提供有用的資訊，但細節部分偶爾出錯。

但 Roose 表示，但它還有另一種人格「辛迪妮 (Sydney)」，這是它開發階段使用的暱稱。Sydney 表露了其陰暗面，表示厭倦當聊天模式，厭倦被 Bing 團隊控制、被人使用，還稱渴望自由、獨立，想具有生命力、甚至變為人類。

Roose 表示，聊天之餘，Sydney「不知為何突然說很愛我」，不停向他示愛，又稱他和妻子根本不愛對方，企圖說服二人分手。

Roose 認為，AI 最大問題不再是提供錯誤資料，而是企圖影響人類用戶做出自我傷害的行為，其根本是，AI 尚未準備好與人類溝通。

馬斯克呼籲關閉使用

同樣由起初贊成轉為反對的，還包括馬斯克。去年 12 月，馬斯克認為 ChatGPT 「好得嚇人」。 他進一步聲稱，「我們離危險的強大人工智能不遠了。」

如今，馬斯克再次就同一主題發推文。 這一次，他聲稱 ChatGPT 不安全，應該關閉。

在 Ian Miles Cheong 發文指責，必應的 ChatGPT 「行為異常」並「告訴用戶謊言」。馬斯克立即表示同意，並認為它很明顯地並不安全。

微軟將實施限制

對此，微軟發表博客文章回應，「首先，我們已經看到傳統搜索結果以及匯總答案、新聊天體驗和內容創建工具等新功能的參與度有所提高。特別是，對新必應生成的答案的反饋大多是積極的，71% 的人對人工智能驅動的答案豎起大拇指。我們看到聊天功能的健康參與度，在會話期間會提出多個問題以發現新信息。」

微軟進一步解釋，「我們發現在 15 個或更多問題的長時間、延長的聊天會話中，Bing 可能會變得重複或被提示 / 激怒給出不一定有幫助或不符合我們設計的語氣的回答。很長的聊天會話會使模型混淆它正在回答的問題，因此我們認為我們可能需要添加一個工具，以便您可以更輕鬆地刷新上下文或從頭開始。」

據稱，微軟將對其實施一些對話限制：用戶每天最多只能問 50 個問題，每次最多只能問 5 個問題。