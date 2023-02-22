〈財報〉沃爾瑪上季業績超預期 但全年財測謹慎

沃爾瑪（Walmart）周二（21 日）美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，在折扣優惠的助攻下，當季營收成長近一成、經調整後每股獲利表現出色，均優於華爾街分析師預期。不過隨著利率上升、儲蓄率下降影響消費者支出，沃爾瑪對本會計年度財測持謹慎態度，低於市場預期。

財報顯示，沃爾瑪上季（截至 1 月 31 日）營收年增 7.3% 至 1,640 億美元，經調整後每股獲利報 1.71 美元，雙雙優於華爾街分析師預估的 1,597.2 億和 1.51 美元；淨利報 62.8 億美元，合每股 2.32 美元，高於去年同期的 35.6 億美元或每股 1.28 美元。

(圖：沃爾瑪財報)

其他業務表現，沃爾瑪美國的同店銷售成長 8.3%（不包含燃料）、美國電子商務部門銷售成長 17%、山姆會員店（Sam’s Club）同店銷售成長 12.2%（不包含燃料）。

展望未來，沃爾瑪預估本會計年度美國的同店銷售將成長 2%-2.5%（不包括燃料），低於 StreetAccount 預期的 3% 成長。全年每股獲利預估介在 5.9 至 6.05 美元之間，遠低分析師預估的 6.50 美元。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 周二表示，隨著利率上升和儲蓄率下降，消費者受到擠壓，對支出構成威脅，可能會給利潤率帶來壓力，儘管公司正在應對自身的壓力，如更高的利息支出、稅收，以及收購一家南非零售商和一家美國自動化供應商的全部股權所帶來的影響。

至於財測，Rainey 表示，由於宏觀經濟存在很多不確定性，因此公司採取謹慎態度，希望能確保公司能夠對即將面臨的環境做好應變準備。

外媒分析指出，沃爾瑪給出了一個較低的財測，不過也替該公司在今年繼續超預期表現上闢出一條潛在的道路，特別是如果其能繼續攫取更多市占的話。沃爾瑪已經擺脫上一會計年度侵蝕利潤的庫存激增，華爾街分析師已暗示，沃爾瑪有空間在未來替投資人帶來驚喜。

摩根士丹利分析師 Simeon Gutman 在報告中表示，沃爾瑪在銷售方面的預測看起來保守，似乎是將目前利潤率逆風推到明年。不過整體來看，在不確定的經濟背景下，這樣的營利標準是合理的。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 盤中股價扭轉早盤頹勢上漲 0.58%，每股暫報 147.29 美元。