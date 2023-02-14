ChatGPT人氣破表 你的工作會被取代嗎？

近來 ChatGPT 人氣破表，上班族不禁擔憂未來是否飯碗不保？專家表示，ChatGPT 不會完全取代人類，能完成的仍是不需要太多創造力、重複性的工作，而且 ChatGPT 將創造新就業機會。

《第一財經》報導，最近 ChatGPT 火爆異常，上線僅五天，用戶數量就突破 100 萬，ChatGPT 推出兩個多月，月活用戶就達到 1 億，吸引各大媒體競相報導，被稱為網路史上用戶成長速度最快的消費者應用程式。

ChatGPT 是由美國人工智慧（AI）實驗室 OpenAI 發布的對話式大型語言模型，能模擬人類的語言行為，與用戶自然互動，具有海量數據和高效自然語言處理能力。ChatGPT 不僅能流暢地與用戶對話，還能創作詩歌、撰寫文章、編寫代碼。專家表示，ChatGPT 已經接近人類的對話水準。

ChatGPT 的背後，是近年 AI 飛速發展。據 CB Insights 統計，2021 年全球 AI 領域融資金額為 668 億美元，較 2020 年暴增 108%。去年 ChatGPT 的出現和其高效 AI 輔助能力，令投資人對生成式 AI 興趣大增。去年 ChatGPT 和生成式 AI（AIGC）領域吸金逾 26 億美元，年增 68%。

ChatGPT 的能力並不侷限於學習和理解人類的語言，這種強大能力令人興奮，也讓很多人擔憂 ChatGPT 會取代人類。當人們可透過與 ChatGPT 對話，讓其完成撰寫郵件、編寫文案、搜索、翻譯，甚至編寫代碼任務時，你的工作怎麽辦？

對此，專家認為，ChatGPT 不會完全取代人類。首先，ChatGPT 能完成的仍然是那些不需要太多創造力、重覆性的工作。例如，其生成的文案仍然是一些網路中常見的套話，沒太多創造性思考。其生成代碼也過於簡單，經不起推敲，仍需要程序員修改。可以說，ChatGPT 仍缺乏創造力和共情力。

經濟學家將工作分為常規與非常規任務。其中，非常規任務需要靈活性和創造力，涉及更加複雜的問題。比如需要創造性智力天賦的科學類工作，以及教育、醫療、藝術創造、媒體等和人打交道的工作，人們在這類任務中仍具有比較優勢。儘管 ChatGPT 可寫出論文大綱、廣告文案、生成代碼，但 ChatGPT 最多也是對非常規任務的補充，而非取代。

其次，ChatGPT 本身也需要被人類管理和維護。目前 ChatGPT 只是一個雛形，它所做出的回答均來自網路，但網路和現實之間存在一些差別，導致 ChatGPT 在實際應用時仍有漏洞和不足。比如當人們詢問 ChatGPT 一個網上未曾記載的問題時，往往無法獲得答案。因此，為了彌補這些漏洞，管理者需要訓練 ChatGPT。管理者不僅要提升 ChatGPT 的智慧，還要挑選訓練內容。所有訓練內容均來自網路，必然會涉及版權糾紛，因此管理者需要正確決策，避免版權問題導致 ChatGPT 陷入困境。

再次，ChatGPT 將創造新工作機會。ChatGPT 提高生產率，降低生產成本，增加企業效益，最終促使企業擴大規模。當企業擴大規模時，勢必會增加勞動要素投入，也就創造更多工作崗位。

總之，ChatGPT 問世是一件好事。ChatGPT 的主要功能是完成常規任務，這類工作難度不高，但人們要完美完成須耗費大量時間和精力。如果 AI 能夠完成這類任務，就能把人們從常規任務中解放出來，讓人們有更多時間完成富有創造力和社交性的非常規任務，這不也是一種兩全其美的好事嗎？