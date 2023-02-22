〈紐約匯市〉美PMI數據展現經濟韌性 DXY溫和上揚

受強勁的經濟數據支持，美元指數周二 (21 日) 小幅上揚，但兌英鎊匯價走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 104.20。

周二一項調查顯示，美國 2 月商業活動意外反彈，達到八個月來最高水平。在此之前，美國公布零售銷售、勞動力市場和製造業生產均表現強勁，顯示年初經濟勢頭穩健。

富國銀行證券總經策略師 Erik Nelson 表示：「今日發布的採購經理人指數 (PMI) 顯示，美國經濟大部分仍較預期來得更有彈性，尤其是服務業，但房市仍面臨挑戰，成屋銷售意外下滑便是證明。」

不過，Nelson 稱美國經濟的各項領先指標之間的差異，顯示經濟仍有衰退可能，滯後指標則顯示需求強勁，這可能讓 Fed 保持謹慎，並調高更激進升息的門檻。

他認為，在歐洲等其他央行的追趕下，Fed 較為謹慎的緊縮步伐應會暫時限制美元升幅，美元的中期動向則取決於相對成長路徑。

與此同時，10 年期美債殖利率周二躍升，達到去年 11 月以來最高水平，美股暴跌也提振美元的流動性需求。

歐元下跌 0.3% 至 1.0651 美元，受服務業快速復甦推動，歐元區 2 月採購經理人指數 (PMI) 大幅上升，但製造業 PMI 卻進一步惡化，繼續處在萎縮區間。

英鎊勁揚 0.56% 至 1.2105 美元，延續近來漲勢。英國公布 2 月 PMI 數據優於預期，服務業 PMI 意外躍升至擴張區間，商業活動改善顯示英國經濟有望避免衰退風險。

商品貨幣表現不振，澳幣挫逾 0.7% 至 0.6855 美元，紐幣也跌近 0.7% 至 0.6209 美元，加幣兌美元貶 0.6%，至 1.3533 加幣兌 1 美元。

日元兌美元盤中一度貶至兩個月低點，截稿前貶逾 0.5%，至 134.96 日元兌 1 美元，美債殖利率走高以及日本銀行與主要央行間的政策分歧，繼續使日元承壓。

截至台灣時間周三 (22 日) 約 6:00 價格: