〈能源盤後〉Fed鷹派言論加劇升息擔憂 原油連4跌 WTI本周跌逾4%

原油期貨價格周五 (17 日) 為連續第四個交易日收低，WTI 原油期貨價格本周跌逾 4%，因為央行官員對通膨發表一連串強硬言論，再度令市場擔憂經濟放緩。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.15 美元或 2.7%，收於每桶 76.34 美元，為連續第四日收低，本周下跌 4.2%。該期貨將於下周二收盤到期，美國市場周一因總統日休市。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.14 美元或 2.5%，收每桶 83 美元，本周下跌 3.9%。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.4082 美元，本周下跌 3.8%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 2.7121 美元，本周下跌 5.3%。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.8%，收每百萬 Btu 2.275 美元，創下自 2020 年 9 月 28 日以來近月天然氣期貨最低收盤價，本周下跌 9.5%。

市場推動力

Fed 兩位官員周四發表言論後，原油和美股同時承壓，因該言論提高 Fed 再度大幅升息以應對通膨黏性的可能性。

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 指出，油價在 Fed 和硬著陸之間進退維谷。

克里夫蘭 Fed 行長 Loretta Mester 和聖路易 Fed 行長 James Bullard 方別發表言論，稱他們都看到 Fed 上一回會議升息 50 個基點亦即 0.5% 的理由，但結果 Fed 宣布升息 25 個基點。(Fed 上一回會議已在 1 月 31 日至 2 月 1 日召開)

歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員 Isabel Schnabel 也示警，稱市場恐低估通膨，以及 ECB 恐不得不更猛烈對抗通膨。

Fed 更積極升息的可能性提振美元。ICE 美元指數本周上升 0.3%。

此外，Innes 指出，隨著石油漲勢不斷減弱，交易者變得謹慎，尤其是在美俄產量高於預期，以及天然氣轉換成石油的損失，導致石油市場的全球庫存高於預期，這通常不是油市多頭樂見的情景。

美國能源資訊署 (EIA) 周三報告，上周 (2/10 止) 美國商業原油庫存增加 1630 萬桶，為連續第八周增加。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告指出，雖然上周供應增加主要是因為數據調整，但也持續表明市場近期面臨原油供應過剩的情景，因為煉油廠回應遲緩。

與此同時，天然氣期貨價格本周下跌近 10%。

高盛分析師周四報告指出，美國即時天然氣價格急劇下跌，反映出市場仍處於靜觀其變的立場，在較低的價格水準上尋找結餘量的基本面反應，以確保在下一個冬天前庫存不突破容量。

EIA 周四報告顯示，上周 (2/10 止) 美國天然氣供應量下降 1000 億立方英呎，令儲存的工作天然氣達 2.266 兆立方英呎，高於去年同期以及 5 年均值。

高盛分析師表示，由於價格、鑽井活動和生產之間的正常滯後，可能令供應反應延遲，天然氣餘量的關鍵問題是，能否以大規模發電降低天然氣價格，從燃煤發電改成天然氣發電。