〈貴金屬盤後〉市場預期Fed增加升息次數 黃金連3周收低

黃金期貨周五 (17 日)下跌，創連續第三周收低，盤中一度觸及今年最低點，係因美國聯準會 (Fed) 鷹派言論和升息次數恐增加的預期，激勵美元走強，削弱黃金需求。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 1.60 美元或近 0.1%，收在每盎司 1850.20 美元，盤中低點觸及 1827.70 美元，為交易最活躍契約今年迄今最低價位。

FactSet 數據顯示，本周金價下跌 1.3%。

市場驅動因素

隨著美股周五回落，黃金盤中觸及自 12 月下旬以來最低水準，白銀一度跌至 11 月底以來的最低水準，而美元和美國公債殖利率率繼續走高。

交易者一直在推升 Fed 在 6 月前持續升息的可能性。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示：「美國消費物價和生產者物價通膨下降速度不如大眾先前預期，零售銷售強勁，且鴿派的 Fed 副主席 Lael Brainard 將出任白宮國家經濟委員會主任，而克里夫蘭 Fed 行長 Mester 呼籲更多次升息，本周市場越來越覺得 Fed 恐怕得維持鷹派立場。因此，Fed 持續升息時間恐較預期延長，這點推升了 10 年期美國公債殖利率等美國交易利率，以及美元。」

ICE 美元指數本周上升 0.3%。10 年期買國公債殖利率周四達 3.842%，升至自 12 月 28 日以來最高水準。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 認為，美國經濟數據好轉，通膨持續強勁，這些摧毀了 Fed 政策轉向的期待，金價下跌直接反映了這一點。

展望未來，在經濟數據或地緣政治格局發生變化之前，貴金屬可能仍然是交易者的市場。他稱，受到強勁但放緩的通膨以及疲軟但持續的成長影響，黃金看起來將區間波動。

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