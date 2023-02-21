〈美股早盤〉美零售商沃爾瑪、家得寶財測黯淡 主要指數開低

美國公債殖利率飆升令美股承壓，另外地緣政治緊張局勢以及沃爾瑪和家得寶糟糕的財測也讓投資人情緒壓力大，美股主要指數周二（21 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 1%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌 0.5%。

在各國央行官員重申他們將繼續對抗通膨之後，全球股市年初的漲勢已告失敗，美元重新開始上漲，此外再加上物價仍頑強，促使交易員將美國聯準會（Fed）在 7 月前再度升息 3 碼（75 個基點）的因素考慮在內。

交易員還減少對美國首次降息的押注，交換選擇權市場目前預估，美國將在年底前降息 20 個基點，而本月早些時候則預估降息幅度為 50 個基點。

Fed 將於台灣時間凌晨公布 2 月貨幣政策會議紀要。Mott Capital Management 創始人 Michael Kramer 認為，會議紀要可能顯示利率將急遽上升。Kramer 表示，本周的 Fed 會議紀要可能會給投資人帶來一些驚喜，但更重要的是，內容可能會闡明 Fed 的升息路徑計畫。Fed 主席曾在聯邦公開市場委員會（FOMC）上表示，會議紀要內容將揭示 Fed 決定何時暫停升息周期的討論。

摩根士丹利股票分析師威爾森（Mike Wilson）表示，昂貴的美國股市正在發出至關重要的警告訊號，經濟數據排除了 Fed 轉向市場期待的寬鬆貨幣政策可能性；今年上半年標普 500 指數可能會下跌約 26% 至 3,000 點左右。威爾森等策略師表示，股市風險溢價已進入一個被稱為「死亡區」的水準，使得風險回報率非常低。

另外，美國財政部上月觸及 31.4 兆美元的借款上限。除非國會提高或暫停這一上限，美國政府可能會開始拖欠支撐全球金融體系的債券。投資人開始減持美國公債，一些債券經理已經開始調整對美國公債的短期曝險，以避免政府可能耗盡償債能力期間的損失。

截至台北時間周一（21 日）22 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 1.17%，至每股 144.72 美元

沃爾瑪上季營收報 1,640.5 億美元，高於市場預期的 1,597.57 億美元；淨利報 62.75 億美元，高於預期的 41 億美元；經調整後每股獲利報 1.71 美元，優於預期的 1.52 美元。展望未來，該公司預估 2024 會計年度第一季經調整後每股獲利介在 1.25 至 1.3 美元。

家得寶 (HD-US) 早盤下跌 3.92%，至每股 305.48 美元

家得寶 (Home Depot) 上季營收年增 0.3% 至 358.3 億美元，略低於市場預期的 359.7 億美元；每股獲利報 3.3 美元，高於市場預期的 3.28 美元；淨利年增 0.3% 至 33.6 億美元。展望未來，家德寶預估 2023 會計年度銷售額大致持平，營益率約為 14.5%，另外稀釋後每股獲利將出現中等個位數下滑。

法拉第未來 (FFIE-US) 早盤上漲 6.81%，至每股 0.6271 美元

美國電動車新創公司法拉第未來美股盤前漲逾 7%，此前該公司在官網宣布，將在投資人資金如期到位後，於 2023 年 3 月 30 日在位於加州的 FF ieFactory California 廠開始生產旗艦電動車產品 FF 91 Futurist。按照預定計畫，該廠製造的首批車輛將於 4 月初下線，並於 4 月底前向首批客戶交付。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月製造業 PMI 初值預期 47.1，前值 46.9

美國 2 月服務業 PMI 初值預期 47.2，前值 46.8

美國 2 月綜合 PMI 初值預期 47.5，前值 46.8

華爾街分析：

摩根大通策略師表示，對經濟前景過於樂觀的美股投資人將會失望，美股第一季的最高點可能是今年美股基準指數標普 500 的最高點。策略師說：「從歷史上看，在 Fed 進一步降息之前，美股通常不會觸底，不僅如此，甚至在 Fed 停止升息之前，五們也從未見過美股觸底。」

SG Kleinwort Hambros Bank 投資長 Fahad Kamal 表示：「Fed 並沒有發出訊號，表明他們將採取任何不同於以往的行動，但早些時候市場並不相信他們。今年年初市場過於自滿，認為會有轉折點出現，然而現在數據更加強勁，Fed 也沒有改變他們的說法，股市在經歷早些時候的反彈後，出現一些逆轉。」