全球 CAR-T權威Dr. Campana 接任樂迦再生首席科學顧問

左為樂迦再生醫療長張裕享，右為首席科學顧問Dario Campana 。(圖:樂迦提供)
左為樂迦再生醫療長張裕享，右為首席科學顧問Dario Campana 。(圖:樂迦提供)

樂迦再生 (6891-TW) 宣布，延攬全球 CAR-T 權威 Dr. Campana 擔任首席科學顧問，並在旗下團隊與國內臨床醫師，以及國內各大研發團隊的通力協助下，將台灣打造成 Car-T 全球研發中心。

Campana 是諾華 CD19 CAR-T 產品序列的發明人，該產品 2021 年 10 月取得台灣藥證許可，適應症包括血癌、淋巴瘤，病患可望在國內接受此項新興癌症療法，一次療程即可達到疾病緩解。

Campana 本 (2) 月初訪台、接受台大醫院與樂迦再生科技共同邀請，於台大兒童醫院舉辦演講，參與貴賓皆為台灣醫學界舉足輕重的重要醫學人士，此外訪台期間陸續與相關部會會晤。

Campana 表示，台灣細胞治療總體環境有潛力，對於未來創新的 CAR-T 數位化應用也充滿興趣與期許，即日起擔任樂迦首席科學顧問 (Chief Scientific Advisor)，進而促進台灣 CAR-T 細胞治療發展。

目前全球有 6 個 CAR-T 產品，未來樂迦將引進 Dr. Campana 的 PEBL 專利技術平台，朝向異體細胞治療的目標邁進，也會引進一站式設備以及規劃多站式系統，與國內臨床醫師，以及國內各大研發團隊的通力協助下，將台灣打造成為 Car-T 全球研發中心。

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