IPC新兵宸曜今年營收增幅上看2成 2/23轉興櫃一般板

工業電腦宸曜 (6922-TW) 今 (21) 日舉辦法說，董事長高明和認為，受惠自駕車、工業自動化等需求，今年 AI 邊緣運算、無風扇寬溫等二大工業電腦產品動能強勁，將推升業績續強，法人看好，宸曜今年營收增幅上看 2 成。

宸曜成立於 2010 年，主要產品為無風扇寬溫工業電腦、AI 邊緣運算工業電腦等，以「Neousys」自主品牌行銷全球超過 50 國，23 日將由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，預計上半年將送件申請 IPO。

展望今年，高明和認為，第一季雖然不明朗，但第二季起隨著歐洲通路料況去化與美洲需求持續暢旺，公司業績可望緩步上升，其中，AI 邊緣運算工業電腦在自駕車、安防監控、機器視覺等趨勢帶動，加上高毛利特性，會是推升營收獲利成長的最主要動能。

無風扇寬溫工業電腦方面，高明和認為，除了受惠自動化趨勢，公司推出 Intel 第 12 代處理器產品，也將迎來世代更新潮，也將是今年公司營運的另一大動能。宸曜產品營收比重，強固型無風扇寬溫工業電腦 40%、AI 邊緣運算電腦 19%、垂直市場應用電腦 17%、I/O 卡跟周邊產品等其他約 24%。

市場比重來看，亞洲 22%、歐洲 29%、美洲 30%、中國 19%，高明和表示，今年重點將擴大美國投資跟擴充中國子公司，並設立韓國辦事處，並在今明二年加速歐、亞洲新據點布局。

股利政策上，宸曜說明，過去年度平均配息率約有 7-8 成，接下來因考量營運正值成長期，並將擴張版圖，有較大營運資金需求，可能會彈性調整配發率，但仍以配發現金股利為主。

宸曜去年營收 12.8 億元，年增 31%，去年上半年每股純已達 4.3 元，法人預估，宸曜去年全年每股純益可達 8 元的水準。