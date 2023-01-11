樂迦再生CDMO廠動土 搶CAR-T細胞治療商機

樂迦再生 (6891-TW) 今 (11) 日舉行新竹生物醫學園區 CDMO 細胞工廠動土典禮，將打造亞洲最大的細胞治療工廠，提供 CAR-T 與細胞治療相關的委託開發與生產製造服務(CDMO)。

樂迦再生是由前台大醫院院長何弘能領軍，與全球細胞治療 CDMO 第一大市佔率 Minaris 公司前執行長 CEO 古石和親跨國合作，在科技部新竹生物醫學園區打造符合 PIC/S GMP 的細胞工廠，專注於細胞產品的 CDMO 服務。

此外，樂迦再生去年延攬醫師張裕享擔任醫療長，花三年時間發明全新的 CAR 並申請 CAR-T 專利，相較於傳統血癌治療方法，患者可能需要一輩子接受治療，而近年興起的 CAR-T 療法，針對適應症僅需一次療程，將能有高機率治癒白血病、淋巴瘤或骨髓瘤等，也讓 CAR-T 療法被視為突破性療法。

樂迦引進國外先進細胞治療產品及技術資源，攜手台灣醫療臨床資源，共創亞洲最大的細胞治療工廠，致力於國內外細胞業者的委託生產製造，以台日合作的國際視野進軍全球再生醫療供應鏈，為地方開創就業機會，並與台灣生技業界共創榮景。

樂迦目前在汐止設立先導工廠，並通過台灣 TFDA 和多項臨床試驗及細胞治療認證，提供細胞治療相關產品的委託開發與生產製造服務 (CDMO)，並具備基因修飾細胞 (CAR-T 和 iPSCs 細胞 )、免疫細胞 (NK、DC、CIK 細胞) 與幹細胞 (骨髓幹細胞、脂肪幹細胞、臍帶血幹細胞與纖維母細胞) 等技術。

此外，獲准於新竹生物醫學園區打造符合國際標準的 PIC/S GMP 細胞工廠，預計 2025 年正式啟用，將會成為台灣最大細胞治療工廠。