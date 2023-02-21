〈智原法說〉IP、NRE扮成長動能 上半年營收估微幅成長

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理王國雍表示，上半年儘管受旗下 MCU 廠雅特力營收下滑，及量產 (MP) 收入降溫影響，但 IP、NRE 成長動能依舊強勁，兩相消長下，預期上半年營收仍可較去年同期微幅增加。

展望後市，智原預期，首季營收估較上季與去年同期成長，IP、NRE 皆有機會續創新高，其中，IP 受惠在聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與其他晶圓廠滲透率提升，NRE 也因每年接案達 40-50 個，加上製程節點朝 40/28 奈米前進，接單金額跟著成長。

但 MP 因客戶提前在去年下單備貨、基期較高，估較上季衰退，毛利率也因存貨跌價損失影響，下滑 2-3 個百分點，預期待庫存去化後，毛利率有機會回升。

細分各應用，王國雍看好，智原經營智慧電錶市場已 10 多年，隨著中國疫情告一段落，也解除封控措施，需求將顯著復甦，加上公司過去只做 PLC 通訊相關，現在也承接 MCU、PMIC 等，提供完整解決方案，9 成需求以 40、55 奈米為主，預期今年訂單會大幅成長。

綠能方面，隨著太陽能產業蓬勃發展，智原客戶長期布局歐美市場，也跟著受惠，且隨著客戶市佔率擴大，綠能已擠進公司前五大應用，今年相關訂單也已收齊，預期業績將大幅成長。

至於 Datacom、Switch 方面，王國雍認為，在中國採取進口替代政策下，智原因先前已開發乙太網 PHY 等技術，加上聯電在中國有晶圓廠，可支援中國客戶，預期今年隨著 28 奈米等更多新案進入量產下，相關業績可望續揚，並看好 28 奈米營收比重達 3 成。

針對新事業，王國雍補充，近兩三個月已在新加坡設立子公司，名稱為 Sinble，人力已約百名，正積極招募人才，主要專注 FinFET 製程，為客戶做設計服務、但不做 Turnkey，目前已有 12 奈米、6 奈米甚至 3 奈米的經驗。