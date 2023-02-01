〈長佳智能轉上櫃〉3月上旬轉掛牌 瞄準醫療保健AI市場

長佳智能 (6841-TW) 預計 3 月上旬掛牌上櫃，董事長陳明豐今 (1) 日在業績發表會提到，看準全球醫療保健 AI 市場規模，7 年內會成長將近 20 倍，國內產官學研可分進合擊，打造台灣另一座護國群山。

陳明豐表示，長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，股東包含趨勢科技、廣達、大銀、上銀、晟德、元大、安基、尚禾等。

他說，近年台灣產官學研，共同朝向數位醫療的方向邁進。其中，醫療 AI 是數位醫療的核心之一，據全球市場評估機構 Grand View Research 2021 年報導，全球醫療保健 AI 市場規模 2020 年為 67 億美元，2021 年 104 億美元，預估 2022-2028 年複合年增長率為 41.8%，到 2028 年市場規模將達到 1202 億美元，成長將近 20 倍。

長佳智能指出，雖然目前國內各醫院與教學研究機構積極投入醫療 AI，各式創新產品不斷被開發出來，但大多數仍偏向教學與研究使用，未來真正要成為可在全球上市銷售的醫材，還需通過不同國家許多法規面的考驗。

而長佳智能已取得 6 張 FDA 與 10 張 TFDA 核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球 40 多家醫療機構與企業，樂意與國內所有醫院與教學研究機構合作，將國內醫療 AI 研究成果商品化並推向世界。

長佳智能自成立以來就以「數位醫療的領航者」自居，必須對台灣數位醫療或醫療 AI 產業有所貢獻。