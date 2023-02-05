CAR-T治療大師來台 擴大與樂迦再生在台合作

2019 年因 CAR-T 療法於癌症治療重大貢獻，獲 Gabbay award 生物醫學獎的國際知名學者 Dario Campana 表示，台灣細胞治療環境比新加坡更具有潛力，期望進一步與樂迦再生 (6891-TW) 在台合作，且對數位化來發展 CAR-T 的創新應用充滿興趣。

樂迦再生醫療長張裕享邀請 Dr. Campana 來台分享細胞治療的經驗，希望讓台灣與世界最先進的再生醫療接軌，促進台灣 CAR-T 細胞治療發展。

Dr. Campana 提到，過去 CAR-T 會毒殺病人自身細胞，但經過改良後的創新技術可以防止細胞自我毒殺，大幅提升治療效果。而此新技術未來可望取代部分基因編輯技術，衍生新的臨床應用。

另外，目前很多癌症病人，體內自然殺手細胞 (NK 細胞) 很少，可能只有 5%，且活性很低，Dr. Campana 已研發出更新的 CAR 技術，並擁有專利，可以利用不同單株抗體，再引導體內的癌細胞進而有效進行專一性毒殺。

Dr. Campana 是諾華 CD19 CAR-T 產品序列發明人，該產品 2021 年 10 月取得台灣藥證許可，血癌、淋巴瘤等適應症的病患有機會在國內接受此新興癌症療法，一次療程即可達到疾病緩解。

Dr. Campana 除了是 CD19 CAR-T 產品序列發明人外，也發明另外兩項世界第一的 CAR，其一是 CD7 CAR-T，應用於復發難治型 T 細胞惡性腫瘤，一期臨床試驗成效良好，另一項為異體 CAR-NK 應用於復發難治型急性骨髓性白血病，可大幅降低製造生產成本，減少細胞治療所產生的神經毒性及免疫風暴，成果卓越，可謂癌末病人疾病治癒的希望。

樂迦再生為國內細胞治療 CDMO 專業廠商，尤其專注於 CAR-T 的生產，Dr. Campana 表示，台灣細胞治療總體環境比新加坡更加具有潛力，希望進一步與樂迦在台合作。