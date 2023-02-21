三星Galaxy S23系列台灣預購超乎預期 全年銷售拚雙位數成長

三星年度旗艦機 Galaxy S23 系列今 (21) 日優先開放首波預購民眾取貨，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，新機預購表現超乎預期，主要是因產品力強、提升行銷體驗及電信優惠方案，其中高階 Galaxy S23 Ultra 占比最高、達 75%，並看好全年銷售雙位數成長。

陳啟蒙指出，隨著產品力、行銷體驗與電信優惠方案搭配提升，此外，有賴於線上通路積極合作，此次線上預購速度更快，以三星商城為例，立即舊換新折扣增加消費者購機意願，三大電商曝光也同步提升，增加消費者關注度。

從預購表現來看，線上商城及三大電商皆成長 40%，線下通路成長 20%，預購表現超乎預期，各產品預購占比上，S23 Ultra 占 75%、S23 占 15%、S23 占 10%，預期完整銷售期間，S23 Ultra 占比會降至 65%、S23 占 20%、S23 占 15%。

針對台灣手機市場，陳啟蒙觀察，由於今年一月年假長，買氣不如過去熱烈，但年後買氣也相較往年加溫，整體來說銷售期間相對平穩，期望 S23 旗艦系列能對台灣上半年手機市場注入強心針，創造更多動能。

OPPO 近期也推出摺疊新機，對於手機市場變化，陳啟蒙認為，台灣為自由競爭市場，將正向看待，盼各方一同活絡台灣市場換機動能，此外消費者更注重的是高階手機的品牌價值及優質的服務。三星也於零售商投注相當多資源，以提供消費者最完整的服務和體驗，對 Galaxy Z 系列的銷售深具信心。