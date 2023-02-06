三星Galaxy S23系列2/24在台上市 頂規售價52900元

台灣三星今 (6) 日宣布 Galaxy S23 旗艦系列正式在台上市，並於 2 月 24 日起全台各大通路正式上市，其中最頂規款的 Galaxy S23 Ultra(12GB+1TB) 售價 52900 元。

此次推出 Galaxy S23、S23 + 及 S23 Ultra 三款機種，Galaxy S23 Ultra 方面，引進顏色包括深林黑、曇花白、墨竹綠、夜櫻紫；其中墨竹綠規格為 12GB+512GB、夜櫻紫則是 12GB+256GB；深林黑與曇花白規格包含 12GB+512GB、 12GB+256GB 以及 12GB+1TB。

Galaxy S23 Ultra 售價方面，最頂規的 12GB+1TB，價格達 52900 元；12GB+512GB 為 44900 元、12GB+256GB 則是 40900 元。

Galaxy S23+ 顏色選擇同樣是深林黑、曇花白、墨竹綠、夜櫻紫。規格選擇有 8GB+512GB 與 8GB+256GB。售價分別為 37900 元、33900 元。

Galaxy S23 提供深林黑、曇花白、墨竹綠、夜櫻紫等顏色選擇。規格選擇有 8GB+256GB 與 8GB+128GB。售價分別為 28900 元、26900 元。

台灣三星電子總經理梁準原表示，Galaxy S23 旗艦系列聚焦相機、效能與永續，以強悍攝錄影功能及高生產力的 S Pen，打造登峰造極的行動使用體驗，同時朝向 Galaxy for the Planet 永續發展願景邁進。