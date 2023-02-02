〈三星新機發表〉Galaxy S23 旗艦系列鏡頭大升級 Ultra搭載2億級廣角(2/2 0200後發

三星今 (2) 日發表 2023 年上半年 Galaxy S23 旗艦系列，共推出 Galaxy S23、S23+、S23 Ultra 三款機種，強調新機鏡頭強勢升級，其中 S23 Ultra 鏡頭搭載 200MP 高畫素廣角鏡頭。

Galaxy S23 UItra 搭載 6.8 吋 Dynamic AMOLED 2X 曲面 O 極限全螢幕，支援 1 至 120 Hz 畫面更新頻率，具備 5000mAh 電池容量。搭載最高 2 億畫素主鏡頭、3 倍及 10 倍光學變焦、最高 100 倍超高倍變焦，及 1200 萬畫素前置自拍鏡頭，提供 8GB RAM + 256 GB ROM、12GB RAM + 256GB/512GB/1TB ROM 版本。

Galaxy S23 + 搭載 6.6 吋 Dynamic AMOLED 2X 平面 O 極限全螢幕，支援 48 至 120 Hz 畫面更新頻率，電池容量 4700mAh，具備最高 5000 萬畫素主鏡頭、1200 萬畫素前置自拍鏡頭，提供 8GB RAM +256GB/512GB ROM 版本。

Galaxy S23 強調小巧機身裝載強勁效能，搭載 6.1 吋 Dynamic AMOLED 2X 平面 O 極限全螢幕，支援 48 至 120 Hz 畫面更新頻率，電池容量 3900mAh，鏡頭上則搭載最高 5000 萬畫素主鏡頭、1200 萬畫素的前置自拍鏡頭，提供 8GB RAM + 128GB / 256GB / 512GB ROM 版本。

三星強調，今年新機鏡頭強勢升級，除了 S23 Ultra 搭載 200MP 高畫素廣角鏡頭，解析度為前代的 16 倍外，前置自拍鏡頭首次搭載 Super HDR，可從 30fps 躍升至 60fps，以及搭載雙倍光學防手震。