〈三星新機發表〉手機需求下滑 預期高階市場衝擊最小

三星推出 Galaxy S23 旗艦系列，不過面對景氣挑戰、手機需求衰退，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙認為，消費者購買產品上會更加謹慎，並以高品質為首要考量，預期高階手機市場的影響最小。

陳啓蒙提到，2022 年台灣高階手機市場表現降溫，銷售量、銷售額較前一年下滑逾 10%，不過 2022 年三星高階整體表現逆風上揚，銷售量、銷售額較 2021 年同期皆有雙位數成長，且穩居高階 Android 市場第一。

從三星手機銷售比重來看，上一代最高階的 S22 Ultra 系列，在全球銷售比重超過 40%，台灣銷售比重則占 50% 以上，顯示高階機種較受到消費者喜歡。

陳啓蒙表示，全球經濟衰退時期，消費者對購買決定更加謹慎，並以品質為首要考量，此外經濟不景氣狀況下，消費者傾向選擇高品質、耐用可靠且與時俱進的裝置，預計對經久耐用的產品需求將持續增加。

根據 Strategy Analytics 報告指出，受各大品牌高階機型影響，2022 年全球智慧手機批發收益年增 2%。自 2022 年起，300 美元以上的智慧手機將取代 100-190 美元，成為智慧手機銷量最高的價格區間。

展望 2023 年，陳啓蒙引用資策會 MIC 預估，全球手機出貨量為 13.27 億台、成長率 5.2%。其中，5G 通訊持續為發展趨勢，全球 5G 手機出貨預估為 8.4 億台，滲透率將突破六成，達 63%。