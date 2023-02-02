〈三星新機發表〉三星發表S23系列 高階手機加持下 今年力拼雙位數銷量成長

全球智慧手機市場遭遇寒風之際，三星電子 (Samsung Electronics) 仍期望仰賴市場對高階手機的需求，幫助 Galaxy 旗艦系列在今年實現雙位數銷量成長。

三星周四 (2 日) 發表 Galaxy S23 旗艦系列，推出 Galaxy S23、S23 + 和 S23 Ultra 三款機種，其中，S23 Ultra 是首款搭載 200MP 高畫素廣角鏡頭的機型，三款機種搭載的都是高通 Snapdragon 8 Gen 2 行動處理器。

即使本周警告今年手機市況恐持續低迷，三星表示，未來公司將把重點放在提供優質零組件上，並積極朝向中國拓展，從而建立產業領導地位。

研調機構數據顯示，去年全球智慧手機出貨量創下 10 年來最大降幅，但由蘋果和三星主導的高階電子產品市場，卻在經濟低迷時表現特別好。

蘋果 iPhone 14 Pro (圖：AFP)

三星行動通訊事業部負責人 TM Roh 在周三活動上表示：「今年將持續面臨挑戰，但也會再度實現雙位數成長。去年我們在充滿挑戰的環境下拓展市占率，未來也會保持這種態勢，因為這是首要任務。」

儘管如此，三星在追求成長的過程中，中國仍是一大變因。

中國是全球最大的記憶體晶片買家之一，但北京政府去年因應疫情祭出清零政策，重創中國經濟，導致當地智慧手機市場陷入萎縮，復甦前景未明，且近年來三星在中國的市占率也已經跌破 1%。

不過，Roh 表示三星去年在中國高階智慧手機市場已有顯著成長，且該公司目前正在制定以高階設備為中心的戰略，以便為最終的市場反彈做準備，舉例來說，三星計劃未來推出一款專門為中國消費者設計的摺疊機型，名為 W 系列。

Roh 說：「我們正在中國建立基本面，為中國用戶提供他們想要的東西。我們的戰略是專注在高階智慧手機，目前已取得部分進展，正在為景氣改善後的市場奠定基礎。」

IDC 上月數據顯示，全球智慧手機出貨量在去年 Q4 出現史上最大單季跌幅，年減 18.3% 至 3.003 億支，這項數據令投資人懷疑，智慧手機市場是否真的能在今年回溫。

分析師認為，在這種艱難環境下，三星的行動通訊戰略，將以高階產品 (包含 S 系列和摺疊手機) 來實現獲利為中心。

Canalys 分析師 Le Xuan Chiew 本周發布報告說：「進入 2023 年，蘋果和三星在高階領域的主導地位，使他們更有能力應對不確定性，三星還想透過強化高階產品陣容與 Fold 系列等高階利基產品，來提升獲利能力。」

與此同時，這家南韓科技巨頭正在和 Google 以及高通合作，開發一款名為 XR 的混合實境 (MR) 裝置。