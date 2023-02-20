〈台股盤前〉美升息隱憂不減 靠業績股活跳跳穩住多頭士氣

台股加權指數上周五終場下跌 70.8 點至 15479.7 點，成交值略縮至 2100.96 億元，不過，上市櫃仍有多達 1061 家業者收漲，個股表現明顯優於大盤，儘管美股科技股上周五再度走疲，反映聯準會放鷹的升息隱憂，法人認為，資金仍將在具有業績題材的個股間輪動，更不排除非電族群將成為短線資金的避風港。

三大法人上周五合計在集中市場賣超 122.33 億元，其中，外資賣超 116.78 億元，自營商賣超 15.36 億元，僅投信買超 9.8 億元。

而上周五美股科技股再度受美國聯準會放鷹衝擊，那斯達克綜合指數下跌 0.58%，費城半導體挫低 1.62%，不過，標準普爾 500 指數相對持穩，僅收黑 0.28%，道瓊逆勢收紅近 130 點或 0.39%。

業界傳出，台積電歐洲新廠時程恐較預期延後 2 年，原因是車用半導體供需不再高度吃緊，且車用晶片客戶多可轉至日本、美國等廠生產。

市場傳蘋果 iPhone15 將支援 WiFi6E 技術，由穩懋獨拿相關代工訂單，且供貨量較過往大幅提升，對此，穩懋不評論單一客戶和訂單，僅透露客戶端已陸續導入 WiFi6E，有助 PA 產業發展。

鴻海集團完成首顆自製低軌衛星珍珠號，預計今年升空，是國內民間企業首次製造出低軌衛星，為鴻海未來發展自駕車奠定基礎。

同時，鴻海宣布高雄電池中心開工，預計明年 6 月完工並開始生產 Made In Taiwan 的磷酸鐵鋰電芯，供應國產電動巴士、商用車和儲能電芯。

經濟部今日將公布元月外銷訂單統計，由於大環境變數仍大，加上有長假、比較基期較高影響，估將呈月減、年減，並寫下連 5 黑的走勢。

元大投顧說明，短線大盤以 5 日線研判強弱，市場等待上市櫃公司後續公告 2 月營收和陸續揭曉的年報，在獲利數字考驗下，個股走勢強弱將更分明，再加上去年配息漸明朗，建議選股可參考各項數據逢低布局。