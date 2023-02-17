台股失守10日線 外資翻臉大砍逾百億 三大法人賣超121.88億元

美國 1 月 PPI 年增 6% 高於預期，聯準會恐進一步升息抑制通膨，美股應聲嚇挫，台股今 (17) 日跟隨亞股走弱，台積電領跌，電子股賣壓沉重，大盤一度跌逾 130 點，不過，金融股強力撐盤，加權指數終場下跌 70.8 點，收在 15479.7 點，失守 10 日線。三大法人合計賣超 121.88 億元，外資翻臉大砍 116 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手賣超 116.79 億元；投信續挺台股，買超 10.35 億元；自營商與外資同調，賣超 15.35 億元。三大法人合計賣超 121.88 億元。

電子股今天面臨回檔壓力，台積電一度跌逾 2%，終場跌幅略收斂，收在 518 元；大立光同步跌逾 2%，終場收 2165 元；日月光投控、台達電、研華、矽力 * - KY、欣興等產業指標股約下挫 1-2%；聯發科逆勢走強，終場上漲 1.7%，收在 723 元；鴻海、瑞昱、廣達則以平盤作收。

PCB 及上游基材廠去年以來密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠將有助於提高接單量，其中，牧德公布去年每股大賺 13.22 元，連 6 年賺回超過一股本，推升股價攻上漲停，達 167.5 元，站上年線，創 8 個月新高，此外，群翊、由田、迅得目前接單能見度高，今天也成為盤面強勢股。

金管會拍板，金控今年若想動用公積來配發現金股利，只要董事會審慎評估即可，金融股今天應聲走強，國泰金勁揚逾 2%，富邦金、玉山金、開發金均上漲超過 1%，永豐金、彰銀等都在盤上表現。

台灣邊境解封，將開放港澳人士自由行來台旅遊，可望帶動觀光飯店業績升溫，今天買盤積極湧入飯店股，雲品、寒舍、老爺知股價亮燈漲停，六福、洛碁盤中觸及漲停，晶華、夏都也表現強勢。上市觀光類股指數收漲 2.94%，上櫃觀光類股指數收漲 2.25%。

傳產族群今天普遍走揚，台泥漲逾 1%，領漲水泥族群，和泰車同步上漲超過 1%，台塑四寶、中鋼、統一等指標股也守在盤上。不過，航運股賣壓偏重，貨櫃三雄震盪走低，長榮跌逾 1%，昨天表現強勢的長榮航同步走弱，跌幅 1.35%。