金融、中小型股點火 台股漲71點收15551點收復短均

台股今 (20) 日開低走高，台積電等電子權值股止跌回穩，金融股也扮演撐盤要角，加上觀光百貨、車電等中小型股表現活蹦亂跳，帶動加權指數翻紅，終場上漲 71.53 點或 0.46%，收在 15551.23 點，一舉收復 5、10 日線，成交值 2083.68 億元。

櫃買指數終場上漲 1.34 點或 0.66%，收在 203.94 點，成交值 742.15 億元。上市櫃成交值合計 2825.83 億元。

權王台積電今天開低，一度跌至 511 元，隨著低接買盤進場，股價跌勢收斂，終場以 517 元作收；聯電逆勢翻紅，上漲 1%，站穩 50 元關卡之上；瑞昱、大立光、矽力 * - KY 等電子指標股均獲資金點火；不過，國巨賣壓偏重、跌逾 1%。

金融股強勢走高，其中玉山金大漲逾 2%，國泰金、兆豐金、開發金、台新金等也有 1% 以上的漲幅。航運股同步走揚，貨櫃三雄中以陽明漲逾 1% 較強，航空雙雄長榮航及華航同樣上漲超過 1%。

AI 聊天機器人 ChatGPT 議題持續延燒，ASIC 與 IP 概念股表現強勁，台股今天再現六千金，創意最高衝上 1020 元，續寫歷史新高價，可惜尾盤沒能站穩千元大關、收 996 元，其他高價股方面，力旺、祥碩大漲逾半根停板，富邦媒強漲逾 6%，股王信驊則挫近 2%，收 2235 元。

連鎖飯店餐飲業者雲品盤中一度攻上漲停，來到 102.5 元，寫掛牌以來的新天價，但漲勢隨之收斂，寒舍亮燈漲停，達 41.4 元，燦星旅、劍湖山及富驛 - KY 也噴漲停，此外，夏都、遠雄來、國賓、新天地、萬企、第一店等觀光股均表現強勢，而旅行社股雄獅、鳳凰漲多拉回，股價下挫 3-4%。

汽車缺料問題緩解，加上中國解封助攻車市穩健回溫，相關零組件族群今 (20) 日獲得買盤青睞，其中，近年積極搶攻 LED 智慧車燈商機的聯嘉 (6288-TW) 及弘凱 (5244-TW) 連袂攻上漲停板，麗清 (3346-TW) 也大漲 5%，此外，帝寶、英利 - KY、敬鵬、毅嘉等車電概念股均表現不俗。