台積電董事會、科技大廠法說、美CPI高預期 本周大事回顧

台積電周二召開董事會，通過去年第四季配息 2.75 元，並核准資本支出等各項議案，本周包括旺宏、華邦電、新唐、致新等科技大廠都召開法說會，多數預期今年上半年營運可望落底，下半年將改善，美國周二公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.4%，略高於市場預期的 6.2%，以下為本周大事回顧：

台積電去年 Q4 維持配息 2.75 元 6/15 除息 再發 600 億元公司債

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周二召開董事會，通過去年第四季配息 2.75 元，維持前季配息水準，預計 6 月 15 日除息；台積電並通過去年財報、核准資本支出逾 69 億美元、發行規模共不超過新台幣 600 億元的公司債等九項議案。

另外，隨著最新監管文件出爐，股神巴菲特旗下的波克夏上季大砍台積電 ADR 持股 86.2%，只剩下 829 萬股，老虎全球也將 132 萬股的台積電 ADR 全數賣出。

美國 1 月 CPI 年增 6.4% 高於預期 Fed 升息壓力加大

美國周二公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.4%，略高於市場預期的 6.2%，但低於前值 6.5%，為去年中達高峰後、連續第七個月放緩；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6%，為前年 12 月以來新低，略高於市場預期的 5.5%，但略低於前值 5.7%。報告顯示美國通膨壓力續存，可能促使聯準會 (Fed) 把利率提高到比此前預期更高的水準。

〈科技大廠法說〉旺宏估產業已落底 底部持續多長才是真正痛點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 周二召開法說，總經理盧志遠表示，第一季市況展望不確定性仍高，產業可能差不多已落底，但底部要持續多長才是真正的痛點，下半年 NOR 與 ROM 需求也看不太清楚。

〈科技大廠法說〉華邦電 Q2 起需求可望回溫 供過於求下半年將改善

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 週五召開法說，總經理陳沛銘預期，第一季將是記憶體產業谷底，1 月會是今年投片水位最低的月份，後續將逐步回升，第二季起需求可望回溫，下半年供過於求情況也會逐漸改善。

〈科技大廠法說〉新唐 Q2 營運開始回升 手機需求回復速度快

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 週五召開法說會，董事長蘇源茂表示，隨著中國市場解封，今年第一季營運可望落底，第二季起營收、毛利率都將回升，從應用別來看，手機市場回復速度較快，電視需求也回升，PC 則相對不明朗。

〈科技大廠法說〉致新庫存高峰已過 今年終端需求將回復季節性

PMIC 廠致新 (8081-TW) 周一召開法說會，總經理吳錦川表示，隨著品牌廠、OEM、IC 設計與整體供應鏈積極調整庫存，預計庫存高峰已過，看好今年終端需求將回復正常季節性。

〈三強聯手創充壩〉起而行擁美商數千支快充大單 今年虧轉盈拚 2025 年 IPO

起而行綠能、和泰集團、士電 (1503-TW) 周二宣布成立充壩，搶食充電樁龐大商機，起而行綠能董事長簡金品表示，已取得美國系統商 350 KW 快充電動車充電樁三年大單，共將出貨 9000 支充電樁，每台快充要價新台幣 200-300 萬元，可望貢獻 180-200 億元，在充電樁大單挹注下，今年營運將轉盈。