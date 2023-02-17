〈華邦電法說〉陳沛銘：Q2起需求可望回溫 供過於求下半年將改善

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今(17)日召開法說，總經理陳沛銘預期，第一季將是記憶體產業谷底，1 月會是今年投片水位最低的月份，後續將逐步回升，第二季起需求可望回溫，下半年供過於求情況也會逐漸改善。

陳沛銘指出，去年第四季 PC 需求開始急踩剎車，第一季看來是修正谷底，第二、三季需求可望慢慢回溫；從伺服器大廠預估來看，今年需求可能不如過去每年出現高成長，雖然出貨量下降，但搭載 Flash 密度越來越高，對記憶體用量還是會增加。

至於消費性產品方面，陳沛銘指出，受通膨影響，消費者需求降溫，市場也在持續管理庫存，相關需求還不明朗、仍在谷底盤旋；網通需求預估再過一、兩季會較為明朗。

華邦電去年資本支出 408 億元，今年預估 121 億元，大部分用於高雄廠建廠及提升製程品質、新製程研發等支出。

華邦電高雄廠目前主要生產 25S DRAM 產品，2、3 月將全產能生產，月產能將達 1.05 萬片，預計第四季至明年第一季擴增至 1.4 萬片，屆時大部分產能將轉至新的 20 奈米製程。

陳沛銘表示，新製程 20 奈米 DRAM 與 45 奈米 NOR Flash 開發順利，將在今年中試產，下半年量產，期待明年營收貢獻大幅成長。

