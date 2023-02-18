一銀董座示警：今年挑戰不亞於去年 兩大經營重點達成業務目標

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行今 (18) 日召開「2023 年全球經理人會議」，一銀董事長邱月琴指出，去年受疫情、通膨、升息及國際政治動盪影響業務推展，但今年面臨風險挑戰不亞於去年，今年將以「穩健開創 ‧ 永續第 e」為經營主軸，並透過「穩健經營，開創新局」與「永續賦能，數位精進」兩大經營重點達成業務目標。

這是一銀在 2020 年疫情爆發後首度舉行實體的經理人會議，邱月琴指出， 一銀行去 (2022) 年稅前盈餘 237.88 億元，較前年增加 28.70 億元，創歷史新高。

除財務績效表現亮眼外，各業務發展也大有斬獲，包含中小企業放款連續 13 年蟬聯龍頭寶座、海外據點數續居公股銀行之冠，以及高階財管業務躋身前三大銀行之列。

邱月琴進一步指出，一銀今年將掌握利基優勢，積極推展「中小企業放款」、「高階財管」、「全方位信託」等核心業務，爭取延伸業務及擴大滲透，並發展特色服務，以持續提升獲利表現及業務成長。

此外，開拓海外具發展潛力區域也是一銀今年營運重點，透過動態調整資源配置，擴大整體營運基磐並深化在地經營，落實更細緻化的差異管理並強化人才培育，目標在當地台資銀行間取得領導地位。

在數位發展方面，一銀將按照數位發展藍圖三大主軸，持續紮根資訊基礎工程、完善數位營運平台，並優化大數據模型及結合 AI 相關智能技術，發揮數據應用價值，提升全行分析決策效能、支援業務精準行銷，以及強化徵審、預警等風險管理與法令遵循執行成效。

一銀總經理李嘉祥則提出「注重資產品質」、「達成獲利目標」、「提升資本三率」及「業務穩健成長」四大業務推展指引，提醒全體經理人應以速度、效率、彈性來因應趨勢變動及掌握商機，共同合作努力再創佳績。

李嘉祥表示，透過「穩固利基，開拓藍海」、「拓展場域，創造價值」、「重點開拓，在地深化」、「善用資本，強化管理」及「永續賦能，幸福共享」五大策略方針，讓銀行能在落實法令遵循、風險控管及誠信的基礎上穩健經營，並持續進行跨部門、跨領域合作，為銀行開創新的價值，穩中求勝。