〈旺宏法說〉盧志遠：產業估已落底 底部持續多長才是真正痛點

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今(14)日召開法說，總經理盧志遠表示，第一季市況展望不確定性仍高，產業可能差不多已落底，但底部要持續多長才是真正的痛點，下半年 NOR 與 ROM 需求也看不太清楚。

盧志遠表示，去年第四季確實減產 20-25%，以因應市場需求疲弱，但認為第一季不需要減產這麼多，因此恢復部分產品產能，其中 8 吋晶圓廠減產幅度仍有 20%，代工廠則視客戶需求、目前減產幅度 30-40%。

盧志遠指出，第一季已過了一半，但記憶體市況甚為不佳，展望不確定性還是很高，以過去數十年的記憶體景氣循環來看，產業可能差不多已落底，底部要持續多長才是真正的痛點。

價格方面，盧志遠說，去年下半年高品質 NOR 客戶需求雖有很大的變動，但價格仍持穩，SLC NAND 量未放大，不過也未有客戶談砍價。

旺宏目前車用營收占比約 20%，盧志遠表示，電動車所用的 IC 數量比傳統汽油車多了好幾倍，對車用需求仍相對樂觀看待，將持續擴大營收占比，目標朝 30% 邁進。

不過，盧志遠也說，減產時將部分產能調配給研發人員使用，以加快新產品研發腳步，96 層 3D NAND 已量產、送樣給特定客戶評估，192 層進度也因此稍稍超前、今年中之後可望進入量產，至於 3D NOR 則要到明年。

至於美中晶片戰的影響，盧志遠認為，對世界高科技產業局勢有很大影響，但目前未感覺到對旺宏有不利影響，有些因客戶調動，對旺宏反而較有利。