〈美股13F報告〉波克夏Q4重砍台積電ADR和這兩檔金融股 加碼蘋果

股神巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周二 (14 日) 公布第四季持股變動，在加碼蘋果、派拉蒙和建材商 Louisiana-Pacific 的同時，波克夏大幅削減紐約梅隆銀行持倉，並重砍台積電 ADR 持股 86%。

監管文件顯示，波克夏上季斥資 32 億美元敲進 2080 萬股的蘋果股票，手中持股高達 9.156 億股，占蘋果流通在外股數的 5.8%，以及公司投資組合近 40%，穩居最大重倉股。

除了蘋果外，波克夏上季還加碼價值 8400 萬美元的 Louisiana-Pacific 股票，並買進部分派拉蒙 B 類股。

值得注意的是，Q3 才首獲建倉的台積電 ADR，上季慘遭波克夏減持多達 86%，持倉數從 Q3 的 6000 萬股大幅下滑至 830 萬股。

遭到減持的消息令台積電 ADR 在盤後交易承壓，該股周二收漲 1.92% 至每股 97.96 美元，盤後則挫逾 4%。

其他遭到減持的股票還有動視暴雪與連鎖超市 Kroger 等，金融股美國合眾銀行、紐約梅隆銀行遭砍多達 91% 和 59%，第三大持股雪佛龍也被減倉。

波克夏 Q4 主要持股變動：

波克夏 Q4 持股變動 (圖：DATAROMA)

波克夏 13F 文件：請見此