二手車漲價速度創2021年10月以來最快 Fed擴大升息聲浪增強

二手車價格穩步上漲，讓聯準會 (Fed) 有更多理由擔心通膨。

Cox Automotive 周五 (17 日) 發布其 Manheim 二手車價格指數，該指數追蹤經銷商在拍賣會上支付的均價。該指數 2 月上半較 1 月份整月水準上升 4.1%，為 2021 年 10 月以來最大漲幅。

二手車價格自 11 月以來一直在上漲，該指數 12 月數據較上一個月高 0.8%，這打破可回溯至 2022 年年中價格連續下降的趨勢。

去年新舊車在消費者物價指數 (CPI) 中的權重為 8.1%，遠低於權重 44.4% 的住房，但高於服裝和家具等項目的權重。下一期 CPI 預計在 3 月 14 日發布。

汽車售價上漲，顯示出 Fed 在對抗通膨方面面臨挑戰，今年 1 月 CPI 年增率僅自 6.5% 下降至 6.4%。

2 月 CPI 的年增率可能會讓 Fed 背負擴大升息的壓力，而升息幅度恐高於預期。FOMC 下一回會議預計在 3 月 21 日至 22 日召開。

最近的經濟指標出人意料地強勁，表明 Fed 想藉少商品和服務需求來抑制漲價壓力的這一方面還有一段路要努力。1 月零售銷售年增 3%，高於分析師預期的 1.7% 升幅。1 月非農就業人數增加 51.7 萬人，不僅較 12 月增加的 22.3 萬人還多，更是經濟學家先前預期增加的 2 倍人數。

投資者仍普遍預計 Fed 將在 3 月會議上升息 25 個基點，但近期此一共識開始動搖。

成長型投資公司 Navellier & Associates 的創始人 Louis Navellier 研究報告指出，市場逐漸傳聞下一次 FOMC 會議將升息 50 個基點。

根據 CME FedWatch 工具，交易者周五將 3 月升息 50 個基點的可能性定為 18.1%，自周四比利 15.1% 上升。