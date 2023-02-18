〈熱門股〉星宇航空狂飆77% 股價衝破3字頭拿下航空股王

隨著跨境旅遊需求持續轉強，星宇航空 (2646-TW) 近期積極開出新航點，更將於 4 月開首條北美航線，激勵本周股價狂飆多達 77%，最高來到 33.6 元，成為新航空股王。

星宇預計 4 月 26 日首航美國洛杉磯，隨著未來不斷發展東北亞、東南亞連接北美的航網，星宇看好，未來營收表現將越來越好，激勵有意買機票出國旅遊的廣大民眾先買股票支持。

星宇過去一周成交量逼近 28.5 萬張，成交值高達 77.2 億元，反映投資人高度看好星宇的發展前景。

星宇 1 月已開越南河內、菲律賓宿霧等新航線， 4 月將再飛日本仙台，成為旗下第 6 個日本航點，也是首度插旗日本東北地區，持續搶攻國人最喜歡亞洲熱門旅遊城市的航空市占。

另一方面，星宇將首度推出跨太平洋航線，台北 - 洛杉磯航班訂於 4 月 26 日開航，將以全新 Airbus 廣體客機 A350 執飛，規劃有國籍航空少見的頭等艙，全力搶攻高端客群，開航初期一周即提供 5 班服務，並將於 6 月起增為每日飛航。

不過，法人仍提醒，星宇成立以來因直接遭遇新冠疫情衝擊，至去年第二季合計已虧掉 81 億元，再加上新機陸續到位後，每年需提列折舊，何時能全面轉盈仍是市場觀察方向。