光頡去年賺近半個股本 每股擬配息2.6元同創最佳

電阻廠光頡今 (17) 日公告去年財報，稅後純益 5.85 億元，年增 23.4%，每股純益 4.99 元，董事會也決議，每股擬發放現金股利 2.6 元，若以今日收盤價 57.7 元計算，現金殖利率約 4.5%。

光頡去年第四季營收 6.55 億元，季減 15%、年減 23.9%；毛利率 32%，季增 1.2 個百分點、年減 0.8 個百分點；營益率 17.5%，季增 1 個百分點、年減 3.2 個百分點，稅後純益 0.8 億元，季減 44.7%、年減 46.6%，每股純益 0.69 元。

去年全年來看，光頡營收 31.62 億元，年增 1.8%；毛利率 34.1%，年增 1.6 個百分點；營益率 20.2%，年增 0.5 個百分點，營業利益 6.38 億元，年增 4.5%。

回顧光頡去年營運表現，上半年在車用需求強勁帶動下，營運表現暢旺，不過下半年整體電子產業市況翻轉，也讓光頡去年第四季營運修正，但全年仍繳出獲利新高的成績單，公司每股擬配息 2.6 元，同樣是歷史最佳。

而目前雖然產業持續面臨調節庫存，但光頡的精密電阻訂單需求相對穩健，在後續整體產業可望好轉下，第二季起稼動率估進一步回升，帶動整體營運表現向上，光頡 1 月營收 2.07 億元，月增 3.7%、年減 34.7%。