【袁志峰專欄】美元指數回落，利好港股

今日推介 - 比亞迪 (1211), 上日收市 $193.4

1) 股市前景

美國通脹低於預期及中國公布優化疫情防控措施推動港股周五急升，恒指及恒生科指分別漲 7.7% 及 10.1%，成交倍增。南向資金轉淨賣出，反映國內投資趁高減持。全星期計，恒指及恒生科指升 7.2% 及 7.0%，上証指數及深証成指分別升 0.5% 及跌 0.4%，標指及納指升 5.9% 及 8.1%；美元指數跌 4.1%，人民幣兌美元升值 1.0%，美國 10 年期債息由 4.16 厘跌至 3.81 厘。筆者認為港股中期反彈未完，回調是買入機會。

今天推介是比亞迪 (1211) — (1) 中國領先電動車生產商之一，市場佔有率最大，今年 9 月及首 9 個月，新能源汽車銷售量為 20.1 萬及 118 萬輛，同比增長 183% 及 250%。(2) 近日德國汽車租賃公司 Sixt 與比亞迪簽署合作協議，將在未來 6 年向比亞迪採購至少 10 萬輛新能源車，証明後者加快進入歐州市場。(3) 2022 年首 9 個月，比亞迪收入及盈利達 2677 億元 (人民幣 • 下同) 及 93.1 億元，同比增長 84% 及 281%。建議買入，目標價 210 港元，止損價 180 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 1039 點，早盤漲幅曾收窄至 748 點，午後輾轉上揚，最多曾升 1287 點，收報 17325 點，升 1244 點或 7.7%，為過去 10 年僅次於 3 月 16 日以外的最大單日漲幅。成交額按日增 98% 至 1826 億元，10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金轉淨賣出 11 億元，港交所 (388)、龍湖集團 (960) 及藥明生物 (2269) 錄得 8.4、2.1 及 1.3 億元淨買入。美團 (3690)、騰訊 (700) 及康希諾生物 (6185) 錄得 6.1、4.3 及 1.3 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 401 億元，10 月淨買入 738 億元。全星期計，恒指升 7.2%。

藍籌股 72 升 1 持平。碧桂園 (2007)、龍湖集團 (960) 及碧挂園服務 (6098) 漲 35%、29% 及 21%，為升幅最大藍籌。申洲國際 (2313)、藥明生物 (2269) 及京東 (9618) 升 16%-17%。創科實業)699)、李寧 (2331)、招商銀行 (3968) 及中國平安 (2318) 升 13%-14%。中國海外發展 (688)、金沙中國 (1928) 及港交所 (388) 升逾 11%。華潤置地 (1109) 及新奥能源 (2688) 升逾 9%。友邦保險 (1299)、銀河娛樂 (27) 及比亞迪 (1211) 升逾 8%。中國神華 (1088) 持平，為表現最差藍籌。

恒生科指升 10.1%，收報 3491 點，成份股全線上升。大型科技股領漲，快手 (1024) 及京東 (9618) 升 17% 及 16%，阿里 (9988)、騰訊 (700) 及美團 (3690) 升 12%，網易 (9999) 及百度 (9888) 漲 9%。萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 漲 37% 及 29%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626)、蔚來 (9866)、小鵬汽車 (9868) 及攜程 (9961) 升 16%-21%。京東健康 (6618)、理想汽車 (2015) 及金蝶國際 (268) 升 11%-12%。中芯國際 (981) 升 0.3%，為表現最差成份股。全星期計，恒生科指升 7.0%。

板塊方面，大型科技、軟件、電動車、內房、物管、濠賭、水泥及黃金股跑贏大市，漲幅居前。旭輝控股 (884)、新城發展 (1030) 及龍光集團 (3380) 升 72%、53% 及 41%。新悅城服務 (1755)、旭輝永升服務 (1995) 及融創服務 (1516) 漲 20%-30%。4 大市值濠賭股漲 8%-12%。華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 14% 及 12%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 11% 及 9%。

周五上証指數高開 2.1%，早盤漲幅曾收窄至 1.1%，午後輾轉上揚，最多曾升 2.7%，尾市回軟，收報 3087.29 點，升 1.7%。深証成指升 2.1%，科創 50 指數持平。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 3800 億元。滬深股通北向交易淨買入 147 億元，11 月以來累積淨買入 94 億元，10 月淨賣出 573 億元。全星期計，上証指數升 0.5%，深証成指跌 0.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港政府統計處周五公布，第三季本地生產總值按年挫 4.5%，與初值相同，按季則跌 2.6%。今年首三季 GDP 按年縮 3.3%。考慮短期前景欠佳，故把全年 GDP 增長預測由 8 月時公布的下跌 0.5% 至增長 0.5%，大幅調低為收縮 3.2%，意味今年將是繼 2020 年新冠疫情爆發後再次錄得全年負增長。(信報)

4) 個股訊息

據港交所股權披露，巴郡於上周二再在場內出售 578.25 萬股比亞迪 (1211)H 股，每股平均作價 196.99 元，套現約 11.39 億元。巴郡的比亞迪最新 H 股持股量由原來的 17.15% 減至 16.62%。(信報)

京東 (9618) 表示，截至周五 (11 日) 午夜，今年「京東 11.11」網購活動超越行業增速，創造新的紀錄，零售購物用戶數字也創佳績。(信報)

華潤置地 (1109) 公布，10 月合同銷售金額約 274.7 億元 (人民幣 ‧ 下同)，總合同銷售建築面積約 122.35 萬平方米，分別按年增加 36.8% 及减少 3.2%。今年首 10 個月﹐累計合同銷售金額約 2295.3 億元，總合同銷售建築面積約 1045.38 萬平方米，分别按年减少 8.3% 及 27.4%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： www.anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK