〈紐約匯市〉美零售銷售強 美元指數登6周高點 英鎊、澳幣重貶

美國公布上月零售銷售數據意外強勁，為聯準會 (Fed) 在未來一段時間繼續保持緊縮政策的預期帶來提振，美元指數周三 (15 日) 升至六周高點。英鎊、澳幣均重貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY 上漲 0.60%，至 103.85。DXY 盤中一度升至 104.11，是 1 月 9 日以來最高。

周三數據顯示，美國 1 月零售銷售月增 3%，優於市場預期，且為兩年來最大增幅；按年來看，1 月零售銷售成長 6.4%，略低於 12 月的 6.5%，但高於經濟學家預估。

NatWest Markets 全球經濟和市場戰略主管 John Briggs 表示：「自從非農報告表明聯準會可能需要採取更多行動後，市場持續仰賴近期趨勢，這提振了美元，並導致風險天秤傾向略微調升利率的觀點。」

美元兌日元再登六個月高位，勁揚 0.7% 至 134.14 日元，是 1 月 6 日以來最高。與此同時，歐元兌美元貶 0.5% 至 1.0685 美元。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 認為，這是對美國消費者物價指數 (CPI) 以及 Fed 官員近期語調的反應，市場現在預期，聯邦資金利率的高峰會比他們在一兩周前預期的還要更高。

去年 12 月的點陣圖顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員預估今年終點利率將達 5.1%，但根據周二 (14 日) 稍晚的期貨市場定價，市場已消化 5.2% 以上的終點利率，交易員也越來越不確定 Fed 是否會在今年降息。

德意志銀行經濟學家現在預估 Fed 將升息至 5.6%，高於之前預測的 5.1%。

英鎊重貶 1.2% 至 1.2024 美元，幾乎回吐過去一周升幅。

經濟數據顯示，英國 1 月通膨年增率達 10.1%，增幅低於預期，且為連續三個月放緩，部分緩解英國央行繼續升息的壓力。

此外，蘇格蘭首席大臣史德金 (Nicola Sturgeon) 周三宣布請辭，結束八年任期。

澳幣跌逾 1.1% 至 0.6905 美元，澳洲央行總裁 Philip Lowe 向國會議員重申對抗通膨的重要性，稱利率仍有上漲空間，且不確定會達到多高。

與此同時，離岸人民幣兌美元下跌 0.4%，至 6.8645 人民幣兌 1 美元，是 1 月 6 日以來最低，在岸人民幣兌美元則貶 0.3%，至 6.8515 人民幣兌 1 美元。

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