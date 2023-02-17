〈台股盤後〉多頭攻勢受挫 收跌70.8點周線中止連五紅

台股今 (17) 日市場多方攻勢再受挫，集中市場加權股價指數收黑，終場下跌 70.8 點或 0.46%，收盤指數報 15479.7 點，成交值 2100.96 億元，收盤指數跌破 5 日及 10 日線；同時，大盤周線中止連五紅，本周指數下跌 106.95 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股盤面以金融、生技、面板及觀光族群爲多頭重心，同時，在資金流向中小型股之際，撐起 OTC 指數收紅，終場 OTC 指數上漲 0.48 點或 0.24%；目前台股 5 日及 10 日線走平可能形成上檔的反壓，集中市場指數看 16340.16 點的支撐。

台北股市 17 日集中市場加權股價指數早盤開在 15503.75 點，最低 15418.43 點，最高爲 15503.75 點，終場大盤下跌 70.8 點或 0.46%，收盤指數報 15479.7 點，成交值 2100.96 億元

今天台股大盤的收黑，主要在台積電 (2330-TW) 的持續下挫，終場台積電下跌 10 元或 1.89%，收盤價報 518 元，但是聯發科 (2454-TW) 拉尾盤，終場聯發科終場上漲 12 元或 1.69%，股價收在 723 元。

而蘋果概念股方面，鴻海 (2317-TW) 收平盤，收盤價報 103.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 50 元或 2.26%，收盤價報 2165 元。

同時，ABF 載板類股收盤全面下跌，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 收盤均走低，收盤並以欣興下挫 1.81% 最重，欣興收盤價報 136 元。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價同步收黑。