電子傳產回神 台股反彈117點收15550點 站回10日線

美股周三全面收漲，台股今 (16) 日在多頭信心回籠下，由電子股領漲，尤其被動元件族群強勢表態，航運、觀光、台塑集團股等傳產族群也吸引買盤進駐，盤面上百花齊放，加權指數終場上漲 117.61 點或 0.76%，收在 15550.5 點，收復 10 日線，成交值 2298.4 億元。

櫃買指數終場上漲 3.11 點或 1.56%，收在 202.12 點，成交值 722.55 億元。上市櫃成交值合計 3020.95 億元。

台積電擺脫遭股神巴菲特大賣 ADR 的陰霾，今天股價回神，一度上漲 1%，終場漲勢收斂收在 528 元；被動元件大廠國巨獲外資力挺，列入「亞太區首選買進清單」，目標價上看 900 元，今天股價強漲逾半根，收 575 元；聯電、聯發科、台達電、瑞昱、南亞科等電子指標股均在盤上表現。

高價股方面，信驊大漲逾 6%，以 2370 元作收，奪回股王寶座，大立光先漲後跌，終場挫 1%，收 2215 元；創意盤中成功叩關千金股，但尾盤漲勢收斂收在 958 元，仍改寫歷史新高；世芯 - KY、祥碩勁揚 3-4%，站穩 900 元俱樂部；力旺、譜瑞 - KY、緯穎、AES-KY、富邦媒等也有 1、2% 的漲幅。

航運股今天獲買盤青睞，其中航空三雄掀起比價效應，星宇航飆漲 25%，股價逼近 30 元大關，長榮航收漲逾 4%，華航則漲逾 7%，站回 20 元關卡；貨櫃三雄方面，其中長榮漲 1% 較強勢，萬海則收平盤，新興、台驊投控、漢翔等也獲資金點火。

在國巨的激勵下，被動元件股齊聲歡呼，凱美直奔漲停價 69.3 元，華新科站上百元大關，漲幅 7%，信昌電同步大漲逾 7%，華容、聚鼎股價勁揚超過 4%，此外，興勤、禾伸堂、日電貿、蜜望實等都表現不俗。