〈台股盤後〉電子族群接棒點火大漲117點 上市櫃多達10家收漲停

在台幣偏強整理、台積電止穩的帶動下，台股加權指數今 (16) 日上漲 117.61 點，以 15550.50 點作收，成交值 2298 億元，在高價觀光、餐飲股稍作休息整理之際，電子族群再度接棒點火，合計上市櫃漲停家數達 10 家，多頭攻勢持續中。

從各族群來看，利基型記憶體 IC 相關個股有愛普 * 大漲 7%，晶豪科和鈺創漲 4%；而驅動 IC 股中，天鈺漲停，晶宏漲 7%，敦泰漲超過半根停板，矽創漲近 3%。

設計 IP 相關業者也表現不俗，世芯 - KY 漲超過 4%，智原、M31 和創意均漲超過 3%。

被動元件族群則是群雄再起，隨著國巨大漲半根停板帶領，凱美漲停，信昌電、華新科、今展科漲 7%，臺慶科、大毅漲半根停板，聚鼎、華容均漲 4% 之上，泰藝、九豪、興勤也漲逾 2.5%。

觀光股中，由中低價的飯店股輪動表現，力麗店漲停，華園一度亮漲停燈，富野漲半根停板，老爺知漲近 4%，雲品漲 2.5%。

同時，還有不少個股各擁業績題材，連宇、立德和巨有科技漲停，眾達 - KY、寶雅漲超過 8%，元太、神準、華航、台半、晶宏、璟德、亞通漲 7%，雄獅、彩晶、晶焱、敦泰、系微、振曜、旭源、八方雲集、官田鋼、力致和艾迪森等均漲半根停板之上。

法人指出，台股遲遲無法站穩 15600 點，日 KD 指標又剛由高檔反轉向下，料台股暫處區間整理，反而具備低基期、高成長或長期趨勢向上的個股，較容易有異軍突起的表現。