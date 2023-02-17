〈台股盤中〉跌百點失守10日線 周線恐終結連5紅

儘管聯準會再度放鷹衝擊美股走弱，台股加權指數今 (17) 日陷入整理，盤中跌超過 120 點，再度失守 15500 點並跌破 10 日線，今天將收周線恐終結連 5 紅，不過，仍有不少題材股抗跌成為資金的避風港，包括電商、航太、被動元件表現持穩，維繫多頭士氣。

電商族群今日成為盤面要角之一，91APP*-KY 攻上漲停，美而快也大漲 6%，並帶動電支相關業者表現，綠界科技漲 3%、歐買尬漲逾 2%。

美中近來陷入氣球爭端，又傳出俄羅斯也疑似發射氣球，軍工概念、航太族群再度成為盤面焦點，寶一盤中漲半根停板，晟田漲近 3.5%，漢翔漲 2%，豐達科、jpp-KY 也穩在盤上。

儘管國巨今日陷入盤下狹幅整理，但被動元件族群部分延續昨日的熱度，蜜望實一度漲停，臺慶科漲近半根停板，立隆電、聚鼎漲逾 3%，凱美、立敦和鈞寶均漲 2% 之上。

另外，仍有不少個股各自表現，士電亮漲停燈，倍力漲逾 6%，神準、天鈺、碩天、醣聯、立隆電等均漲 4% 上下，易飛網、資通、晶焱、佳邦、連宇、台船、八貫、廣積等也有 3% 之上漲幅。

法人指出，農曆年後至今，市場持續反應下半年企業庫存去化結束、經濟成長回溫的預期，各產業也因基本面有望轉佳展開輪漲，儘管聯準會升息預期再度攀升，台股指數也來到去年跌幅黃金切割率 0.5 位置，上檔空間不大，但資金與信心持續回籠，使個股仍有發揮空間。