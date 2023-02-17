沃爾瑪財報下周出爐 如何因應供應商漲價成關注焦點

全球零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 即將在下周公布最新財報，在漲價聲此起彼落，使民眾荷包縮水的同時，華爾街將關注美國消費者都購買哪些商品，以及該公司如何因應供應商漲價。

這家在美國擁有 5,000 多家門市的全球最大零售商，將在下周二 (21 日) 公布截至 1 月 31 日的業績表現，市場預估沃爾瑪 Q4 銷售額約達 70 億美元，年增 4.5%。

沃爾瑪的銷售成長預期雖略低於連鎖超市 Kroger(KR-US) 的 5.5%，但與目標百貨 (TGT-US) 年減近 1% 的預測相比，表現仍佳，後者主要受服飾、家具和電子產品等非必需品庫存清倉折扣拖累。

相較於同業表現，華爾街更關心沃爾瑪如何對供應商的漲價要求作出反擊。

瑞銀分析師指出，關鍵在於零售商對價格投資的看法。考量到消費者的狀況以及物流在內部分成本下滑，沃爾瑪很可能宣布調降一些一般商品售價，除了降價和折扣，沃爾瑪還可能利用自有品牌，與定價較高的其他品牌進行磋商。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 曾在去年 12 月表示，無法忍受供應商進一步抬高價格，並警告若價格過高，將把販售空間分配給自有品牌。

不過，有關定價的價格談判可能會陷入困境，因為包含雀巢、可口可樂、寶潔和聯合利華等沃爾瑪最大供應商在內近期均透露漲價訊息。

儘管如此，華爾街仍看好沃爾瑪銷售額在今年實現成長，因為即使勞動力支出上升，該公司的運輸和物流成本增幅仍屬溫和。