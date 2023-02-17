Roku Q4財報優於預期 今年計劃大砍營運費用 激勵股價大漲

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 在公布財報優於預期且今年計劃控制費用增長後，周四 (16 日) 股價飆漲 11% 以上。

Roku 周四盤中漲幅甚至逾 20%，高點達每股 76.62 美元，創 2019 年 8 月 8 日以來最大單日漲幅。雖然 Roku 過去 12 個月下跌 48%，但過去 4 日該股已上漲 38%，今年迄今更有 86% 驚人漲幅。

除了營收和淨損結果均優於預期以外，Roku 預期第四季費用增長的年增率將下降至百分比個位數，不像第一季高達 40% 那麼驚人。

這樣的前景適逢投資者轉向聚焦獲利，不再看重不顧一切代價求成長的做法，因為在升息環境下，未來獲利的價值不斷下降，當前獲利才更真實。

Evercore ISI 分析師 Shweta Khajuria 給予 Roku 股票「符合市場表現」的評級，目標價 80 美元。在財報發布後，她讚揚該公司「開始勒緊褲腰帶」，並稱儘管宏觀經濟背景充滿挑戰，但 Roku 業績仍超出預期，營運費用增長速度放緩，以及 2024 年前讓 EBITDA(利息、稅項、折舊和攤銷前利潤) 實現正值，這些都是正面發展。

Khajuria 去年 7 月將 Roku 評級自「優於市場表現」下調至現在的「符合市場表現」，其論點是，雖然該公司業務並未一蹋糊塗，但該公司面臨太強的宏觀阻力，又無近期至中期的催化劑，且營運費用持續上升。如今，營運費用的問題解決了，但缺乏催化劑仍是一個阻力。儘管如此，Khajuria 仍認為該股「逐漸具有建設性」。

Rosenblatt Securities 分析師 Barton Crockett 報告指出，2022 年第四季廣告大戰並未像大眾所擔憂那樣嚴重，Roku 今年可望返回營收成長，未來幾季與去年同期相比的結果也會緩解。他維持對 Roku 股票的中立評級，但將目標價從 44 美元上調至 76 美元。

在 Roku 營收成長之際，成本增長受抑制，令 Crockett 長期觀點更具建設性，並認為 Roku 可望實現其新制定的目標，即在 2024 年重拾 EBITDA 獲利能力。

Atlantic Equities 分析師 Hamilton Faber 更因 Roku 最新財報而調升其股票評級，自「減持」升至「中立」，並將目標價從 40 美元上調至 76 美元。

「由於廣告預期不會再下行，動盪的 Roku 股票又拾回市場部分信心。」Faber 對 Roku 的目標價是基於 3 倍的遠期股價營收比 (P／S)。