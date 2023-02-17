慧榮推第三代PCIe Gen4 SSD控制晶片 滿足次世代3D NAND需求

SM2268XT搭載雙核心ARM R8 CPU。(圖：慧榮題更)
SM2268XT搭載雙核心ARM R8 CPU。(圖：慧榮題更)

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (17) 日宣布推出高效能 PCIe Gen4 SSD 控制晶片解決方案 SM2268XT，專為具備高速傳輸功能 NAND 所設計，支援次世代的 TLC 與 QLC NAND，加速客戶新世代 SSD 產品問世，目前已進入客戶送樣階段。

慧榮指出，SM2268XT 搭載雙核心 ARM R8 CPU，內含四個 PCIe 16Gb/s 資料匯流排，並支援四個 NAND 通道，每個通道最高可達 3,200 MT/s，讓 SSD 設計人員能夠充分利用次世代高速 TLC 和 QLC 3D NAND，開發出更高效能 SSD。

SM2268XT 採用全新系統架構、主機記憶體緩衝器 (HMB)，搭載慧榮科技全新第八代 NANDXtend ECC 技術，結合專利的 4KB LDPC ECC 引擎和 RAID 功能，提供極佳的錯誤校正能力，專為符合成本效益的次世代 TLC 與 QLC 3D NAND 所設計，讓具備成本效益的 SSD 能廣泛應用於各種類型的筆電，不管是高效能、市場主流或初階的機種。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，慧榮 SSD 控制晶片在 PC OEM 的新案不斷增加，SM2268XT 的推出更展現致力於研發這些客戶所想要與需要的產品，以支援更高速的次世代 NAND 快閃記憶體。
 

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