Shopify Q1財測保守 市場憂成長放緩 重挫股價近16%

加拿大跨國電商 Shopify (SHOP-US) 去年第四季業績雖優於預期，但第一季財測保守，且今年餘下前景令投資者失望，引發周四股價重創近 16%，盤後續跌 2% 以上。

Shopify 第四季表現穩健，營收年增 26% 至 17 億美元，高於華爾街普遍預期的 16.5 億美元。調整後每股獲利 7 美分，打敗每股虧損 1 美分的共識預期。

商品總銷售量 (GMV) 年增 13% 至 610 億美元，相比同季亞馬遜 (AMZN-US) 線上商店營收年降 2%，Shopify 的表現更有利。按固定匯率計算，GMV 年增率更達 17%。

Shopify 總裁 Harley Finkelstein 表示，第一季財測保守，係為反映不確定經濟環境。

Shopify 預期第一季營收年增率將達 17-19%，但市場普遍預期 20%。第一季毛利率則較第四季「略為上升」，而營業費用則以百分比偏低個位數增加。

Finkelstein 表示，公司過去幾季已證明，即使減少支出，也能實現穩健增長，因為公司 7 月就裁員 10%，撙節開支措施領先大多數科技公司。另外，Shopify 近期調漲價格，但顧客反彈程度有限，且 Shopify 平台對大型公司的吸引力越來越大。

整體而言，Finkelstein 仍看好其業務，認為消費者仍相當強勁，商家正在尋找新的銷售服務方式，因此 3 月季度的財測只是公司在經濟環境不明確時期，採取較謹慎的作法。

然而，分析師的反應也很謹慎。

花旗分析師 Tyler Radke 研究報告指出，Shopify 第四季數據雖然證實「需求趨勢更具彈性」，但財測對這股紮實的消費需求持續性卻採取更謹慎的立場，且截至周三，該股今年已大漲 54%，市場有理由進行獲利了結。

他給予 Shopify 股票「續抱」評級，但也認為該公司沒有充分說明維持獲利的路徑，令市場不知所措。

Oppenheimer 分析師 Ken Wong 維持該股「優於市場表現」的評級，但他對該公司財報的感想也一樣，認為該公司對第一季需求的評論有限，定價評論保守，加上宏觀經濟環境不明確，提高營收風險。

Shopify 周四重挫 15.88%，盤後續跌 2.03%，報每股 44 美元，令今年迄今漲幅收斂至 29.39%。