Shopify護地盤 警告商家勿用亞馬遜「Buy With Prime」

加拿大跨國電商平台 Shopify (SHOP-US) 正推遲亞馬遜 (AMZN-US) 一鍵結帳服務。

據研究公司 Marketplace Pulse 稱，Shopify 向試圖導入亞馬遜「使用 Prime 購買」按鈕的商家發出警告，稱此舉違反 Shopify 的服務條款，同時也提高安全風險。

亞馬遜 4 月推出「使用 Prime 購買」功能，讓商家可在自家網站增加流量。該功能讓商家可增加 Prime 標誌，並在網站上提供亞馬遜快速送貨選項，Prime 會員即使在其他網站也能使用其亞馬遜帳戶結帳。

商家可將 Buy with Prime 功能導入自己的網路商店 (圖片: AFP)

根據 Shopify 發送給商家的通知截圖，嘗試使用該功能的商家若因此受詐欺訂單侵害，Shopify 將不提供保護。該通知還警示，亞馬遜的服務可能會竊取客戶數據，並向顧客錯誤收費。

根據 Shopify 的服務條款要求，商家在其網路商店的任何銷售都必須使用「Shopify Checkout」結帳功能，似乎禁止商家提供其他結帳選項。

「使用 Prime 購買」功能直接與 Shopify 的立即結帳和支付功能「Shop Pay」競爭，Shopify 也試圖將該功能擴展至自身平台以外，去年與臉書 (META-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 達成協議，讓其顧客使用「Shop Pay」購物結帳。

在亞馬遜宣布推出「使用 Prime 購買」功能時，Shopify 執行長 Tobi Lutke 大表歡迎，稱公司也樂見該功能與自家平台整合，並表示這完全符合其觀點，「這市場不是某些人所說的零和競爭」，強調大家能一起把餅做大。

然而，私底下 Shopify 恐怕沒那麼樂見其成。《The Information》5 月報導，關於是否要將「使用 Prime 購買」功能整合至自家平台的議題，Shopify 內部爆發爭論，且公司發言人對外表示「Lutke 的評論僅代表個人觀點」，公司還需要蒐集更多數據與細節，才能對該議題做出決定。

針對 Shopify 聲稱「使用 Prime 購買」功能不安全的說法，亞馬遜發言人表示：「我們保護自『使用 Prime 購買』蒐集到的資訊，包括消費者數據，其保護準則符合亞馬遜對資安的高標準。我們利用這些資訊以提供並改善『使用 Prime 購買』給商家和消費者。」

亞馬遜補充：「我們使用 Amazon Pay 處理『使用 Prime 購買』的訂單，而亞馬遜網站上防詐欺保護的技術涵蓋 Amazon Pay，商家可以完全控制向客戶收取的價格。 」Shopify 則未立即回應置評請求。