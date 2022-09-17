逢低入場？Shopify執行長連番買進Coinbase股票

加拿大跨國電商 Shopify (SHOP-US) 執行長 Tobi Lutke 本月持續買進加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 股票。

Lutke 也是 Coinbase 的董事，他沒有直接參與交易，而是在 5 月下旬制定了自動規則 10b5-1 交易計畫。

10b5-1 交易計畫旨在防止內線交易，在內部人員設置價格和時間等參數後，該計畫會自動執行交易。

根據其向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的表格，從 8 月 23 日到 9 月 13 日，Lutke 的自動計畫為四筆交易支付 150 萬美元，共買進 21130 股 Coinbase 股票，均價每股 68.85 美元。

這些股票的買進是靠一個投資工具，該工具現在擁有 54583 股 Coinbase 股票。 Lutke 個人帳戶另外擁有 522 股 Coinbase 股票。

在此回買股之前，Lutke 8 月初在兩筆交易買進 746436 股。Shopify (SHOP) 沒有回應請創辦人 Lutke 發表評論的請求。

受比特幣和其他加密貨幣估值暴跌的影響，Coinbase 今年迄今股價已下跌約 70%，但華爾街已有分析師對其看法稍轉樂觀。

摩根大通分析師 Kenneth B. Worthington 上周將 Coinbase 股票的目標價自 64 美元上調至 78 美元。Worthington 寫道，升息會讓該公司有創造更大營收的機會，但他評級仍維持「中立」。

Coinbase 周五仍下跌 4.18%，收每股 74 美元。