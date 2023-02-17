〈美股盤後〉Fed升息2碼鷹霾籠罩 美股嚇跌全收黑 特斯拉重挫

數據顯示通膨降溫速度趨緩，聯準會多位官員先後表態支持提高下回升息幅度後，美股主指週四 (16 日) 全數收黑。非必需消費品、科技類股賣壓強勁，特斯拉垂淚重挫逾 5%。

數據方面，美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，高於市場預期，上月 PPI 月增 0.7%，為去年 6 月以來最大增幅，凸顯美國通膨降溫速度趨緩，聯準會未來升息的壓力不小。

政經方面，聯準會官員持續「放鷹」，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四表態支持聯準會下回升息 2 碼，更快地推動政策至「充分限制水平」。克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四認為，聯準會再次升息 2 碼有「令人信服的經濟理由。」

美國總統拜登週四表示，他希望就「中國間諜氣球」事件與中國國家主席習近平進行會談，但未透露通話何時進行。

慕尼黑安全會議週五登場，外媒傳出美國正為國務卿布林肯與中央外事辦主任王毅可能舉行場邊會晤做好準備。

美中政治緊張局勢使商業交易複雜化，而福特與中國寧德時代在密西根州建造一個電池廠的交易正備受關注。美國聯邦參議員 Marco Rubio 週二要求拜登政府進行審查。消息人士週四透露，中國也將對這筆交易進行審查，以確保寧德時代的核心技術不會被移交給福特。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.73 億例，死亡數突破 685 萬例。

週四 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊全部落難，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.48%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.66%；Meta (META-US) 下跌 2.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.98%。

道瓊成分股幾乎全黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.12%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.43%；Nike (NKE-US) 下跌 2.43%；波音 (BA-US) 下跌 2.41%；思科 (CSCO-US) 大漲 5.24%。

費半成分股集體淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 5.99%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.35%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.41%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.25%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.19%；美光 (MU-US) 下跌 2.89%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.09%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.05%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.57%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週四重挫 5.69% 每股 202.04 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週四表示，特斯拉將在美國召回 362,758 輛電動車，因為這些車輛安裝的「全自動輔助駕駛」(FSD) Beta 軟體有導致車禍事故的風險。

微軟 (MSFT-US) 挫低 2.66% 至每股 262.15 美元。微軟引用 ChatGPT 下一代技術推出新 Bing 搜尋引擎的測試版本，但有測試人員週四發現，微軟 Bing 的回應出現一些問題，它會威脅、哄騙、在答題錯誤時堅持己見，甚至宣示對用戶的愛，看起來就像是喜怒無常、躁狂抑鬱的少年。

Alphabet (GOOGL-US) 收黑 1.48% 至每股 95.51 美元。人工智慧 (AI) 聊天機器人「Bard」首戰失利後，Google 知識和資訊組織的高級副總裁 Prabhakar Raghavan 週三要求員工修正其答題結果，幫助 Bard 從中學習。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.04% 至每股 153.71 美元。 據 Gurman 報導，外傳蘋果計劃今年 6 月的年度開發者大會 WWDC 2023 上，正式發表混合實境裝置 (Reality Pro)。

串流媒體設備大廠 Roku (ROKU-US) 猛漲 11.15% 至每股 70.57 美元。Roku 最新財報告捷，營收 8.67 億美元，超乎市場預期，而且活躍用戶逆勢增長 16%。

網路設備大廠思科 (CSCO-US) 衝高 5.24% 至每股 50.99 美元。思科上季業績和本季財測均優於預期，並調升全年展望，顯示科技設備需求仍有支撐。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19.4 萬，預期 20 萬，前值 19.5 萬

美國上週續領失業金人數報 169.6 萬，預期 169.5 萬，前值 168 萬

美國 1 月 PPI 年增率報 6.0%，預期 5.4%，前值 6.5%

美國 1 月 PPI 月增率報 0.7%，預期 0.4%，前值 - 0.2%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 5.4%，預期 4.9%，前值 5.8%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 2 月費城 Fed 製造業指數報 - 24.3，預期 - 7.4，前值 - 8.9

華爾街分析

Federated Hermes 高級投資組合經理兼多資產解決方案負責人 Steve Chiavarone 表示：「當勞動力市場如此緊俏時，料將無法持續達到 2% 的通膨目標，這完全不正常。」

摩根大通首席經濟學家 Bruce Kasman 點評，經濟數據凸顯聯準會和華爾街都低估了終點利率水平，隨著消費者用盡疫情紓困金，信貸緊縮最終會引發經濟衰退。

High Frequency Economics 首席美國經濟學家 Rubeela Farooqi 寫道：「總體而言，裁員人數仍然很低，這表明企業目前仍不願裁員。聯準會升息尚未影響勞動力市場，但隨著限制性貨幣政策的累積和滯後影響在經濟中更廣泛地擴散，未來幾個月可能會出現調整。」

花旗私人銀行美洲資本市場主管 Kristen Bitterly 認為：「不斷湧現的數據讓很多投資人感到困惑，也讓整個市場感到困惑。美股近期反彈實際上是技術性反彈，無關基本面，這就是為什麼我們不在此水平上買入。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主