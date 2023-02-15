傳蘋果印度機殼廠良率僅50% 「印度製造」前路漫漫

《金融時報》週二 (14 日) 報導，蘋果正實現分散全球供應鏈大計，逐步提高印度的 iPhone 製造產能，但蘋果供應商在印度面臨良率低迷困境，「印度製造」前路漫漫。

蘋果 (AAPL-US) 在擴大其在印度的生產業務方面出現挑戰，消息人士透露，蘋果供應商之一、印度最大的集團公司塔塔集團，其在印度霍蘇爾 (Hosur ) 經營的一家手機外殼工廠，只有大約半數產品的品質符合標準，可送交蘋果供應商富士康進行組裝。

也就是說，該廠良率僅達 50%，這與蘋果期待的良率 100% 的目標天差地別。

傳蘋果印度機殼廠良率僅 50% 「印度製造」前路漫漫 (圖片：翻攝 appleinsider)

前蘋果員工指出，該廠正努力制定提高良率的計畫，但前路漫漫。印度供應商態度，不如中國供應商積極，中國供應商若是接到一項預計需要數週完成的任務，他們不止一次超乎蘋果預期，才花費兩天就完成任務。

摩根大通分析師預計，到 2025 年，蘋果可能會在印度生產 25% 的 iPhone，屆時蘋果將把印度打造成 iPhone 全球製造中心。

印度裔美籍矽谷企業家兼學者 Vivek Wadhwa 表示，蘋果的印度供應商可能需要三年左右的時間才能進行批量生產，從而顯著減少中國製造的比例。

Wadhwa 認為，蘋果還需要適應與印度官僚政府打交道的藝術，他建議蘋果工程師學學印度的「節儉式的創新」(Jugaad)，也就是在資源有限的情況下「將就」地克服障礙的方法。

市場分析，蘋果在中期內，將相當大一部分的 iPhone 生產轉移到印度製造的前景仍然良好。儘管如此，該報導確實說明蘋果從現在到未來所面臨的巨大挑戰。