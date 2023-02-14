就是不死心 傳派拉蒙全球再度試出售圖書出版商Simon & Schuster

知情人士透露，在以 22 億美元出售給企鵝蘭登書屋的交易破裂幾個月後，派拉蒙全球 (PARA-US) 再次尋求出售圖書出版商 Simon & Schuster。

消息人士指出，前身為 ViacomCBS 的派拉蒙全球正與財務顧問合作，探討出售 Simon & Schuster 的交易，估值可能在 20 億至 25 億美元之間，並警告該過程尚處於早期階段，交易不確定會成立。

消息人士補充說，派拉蒙全球將吸引私募股權公司作為 Simon & Schuster 的潛在買家，因為它們不與其競爭，也不會向美國監管機構提出競爭問題，而這些問題正是導致去年企鵝交易的失敗。

消息人士補充說，尚不清楚新聞集團控制的 HarperCollins 和 Vivendi-Lagardère 旗下的歐洲出版商 Hachette Publishing 等出版同業是否會克服潛在的監管障礙並競購 Simon & Schuster。

在與德國媒體集團貝塔斯曼 (Bertelsmann) 旗下的企鵝 (Penguin) 交易破裂前，這兩家公司都表示有興趣收購 Simon & Schuster。

派拉蒙發言人拒絕置評，並提到該公司在 11 月與企鵝的交易破裂時發表的聲明。在那份聲明中，派拉蒙重申 Simon & Schuster 仍然是「非核心資產」，「在企業策略上不適合派拉蒙更廣泛的投資組合」。

美國司法部去年起訴要求停止 Penguin 和 Simon & Schuster 的合併，導致交易破裂。合併後的集團將占據暢銷書出版權市場的近一半。

Simon & Schuster 出版的作者包括史蒂芬金、Jennifer Weiner 和美國前總統候選人希拉蕊柯林頓。 當美國政府起訴阻止與企鵝公司的合作時，史蒂芬金曾作證支持美國政府。

最近一季 Simon & Schuster 的營收成長 10%，達到 3.53 億美元。